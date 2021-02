Grande Fratello Vip, Stefania Orlando: "A Dayane Mello interessava Zenga, c'è di mezzo la gelosia"

Gossip TV

Stefania commenta il comportamento ambiguo assunto al Grande Fratello Vip da Dayane nei confronti di Rosalinda.

La discussione avvenuta al Grande Fratello Vip tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello per la nomination fatta a Giulia Salemi ha spiazzato alcuni concorrenti. Se fino ad ora nessuno era riuscito a capire il comportamento ambiguo assunto dalla modella brasiliana nei confronti della giovane attrice, è stata Stefania Orlando a insinuare un dubbio sulla donna.

I dubbi di Stefania Orlando su Dayane Mello

Subito dopo la puntata del Grande Fratello Vip, Tommaso, Rosalinda, Samantha e Stefania si sono riuniti nella stanza arancione per commentare il comportamento di Dayane, che ha addirittura deciso di cambiare stanza. Secondo la conduttrice romana, il vero motivo per cui la modella brasiliana è arrabbiata con l'attrice è legato a un sentimento di gelosia.

"È una donna come noi che può subire un certo tipo di gelosia. Secondo me il problema principale è questo. Rosina le ha fregato il fidanzato, quel feeling che avrebbe voluto lei, ce l'ha Rosina. Per me al 99% è cosi. Non è una questione di protezione, c'è altro. Lei era interessata a Zenga per prima…C’è di mezzo la gelosia" ha dichiarato la Orlando. "A me sembra tutta una follia, una gabbia di matti" ha prontamente replicato la De Grenet.

"Poi non ho capito, Dayane si può sfogare con chiunque, Rosina si può sfogare solo con lei?! La gelosia c'è ma è legata al feeling con Zenga, che con lei non è scattato. Non posso però immaginare che ci si possa arrabbiare e andare a dormire da un'altra parte soltanto perché Rosina ha ritenuto opportuno sfogarsi con Samantha" ha concluso Stefania.

