Grande Fratello Vip, Stefania Orlando a Dayane Mello: "Il lato umano viene prima del gioco"

Stefania consola Dayane, la quale non vede l'ora di uscire dalla Casa del Gf Vip per rivedere la figlia.

Nuove confessioni nella Casa del Grande Fratello Vip. A pochi giorni dalla finale, Stefania Orlando e Dayane Mello, da sempre rivali e amiche nel gioco, si trovano molto spesso a condividere momenti di riflessione.

Stefania Orlando consola Dayane Mello al Gf Vip

"È diventato tutto troppo, sono arrivata mentalmente" ha dichiarato Dayane rivelando a Stefania che restare nella Casa del Grande Fratello Vip dopo il lutto del fratello Lucas le è servito per essere più forte ma non a superare il forte dolore "La felicità ancora è lontana. Poi ci sono tutte le dinamiche che mi fanno distrarre".

Dopo aver ascoltato con attenzione le parole della Mello, la Orlando ha confessato che anche da parte degli altri concorrenti del reality show c’è stato un tentativo di smorzare gli attriti: "Il lato umano viene prima del gioco. [...] La tua scelta era difficile. Mi hai ferito perché mi hai detto che non merito la Finale, invece potevi dirmi che non lo volevi".

Dayane ha continuato rivelando di essersi ricreduta ma di avere al momento altre priorità: "Ora come ora voi c’entrate molto poco con le mie sensazioni". "Non sono cose che si risolvono così velocemente" ha replicato Stefania che ha vissuto anche lei un dolore così forte. La conduttrice romana ha infatti raccontato più volte di aver perso la sua migliore amica a causa di un tumore e che da allora non ha mai superato il dolore per quella perdita.

