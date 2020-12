Grande Fratello Vip, Stefania Orando pronta alla Guerra in Puntata: "Falsità abbondante"

Gossip TV

Stefania Orlando promette di fare fuochi e fiamme durante la Puntata del Grande Fratello Vip su Canale5.

Stefania Orlando sistema i suoi stivaloni da battaglia e si prepara a fare scintille in Puntata. La presentatrice, dopo mesi trascorsi al Grande Fratello Vip, è sul piede di guerra e annuncia di voler debellare la falsità che regna sovrana nella Casa del reality show di Canale5.

Grande Fratello Vip, Stefania Orlando pronta alla vendetta

Stefania Orlando è pronta per le Nomination della nuova Puntata. La presentatrice ha affrontato settimane dure, dopo il tradimento di Tommaso Zorzi. Il giovane influencer, sentendo che Stefania si stava allontanando di lui dopo l’uscita di scena di Francesco Oppini, ha deciso di vendicarsi con un gesto estremo. Gesto che, dopo una serie di discussioni, la Orlando sembra aver perdonato all’amico. Le new entry della Casa, nel frattempo, hanno portato una ventata di novità che ha disteso gli animi dei concorrenti. Stefania, tuttavia, non può fare a meno di notare l’ipocrisia di alcuni inquilini di Cinecittà e, specificando di non voler fare alcun riferimento ai nuovi arrivati, si confida con Maria Teresa Ruta ammettendo di essere molto carica per la Puntata di questa sera.

Stefania Orlando sul piede di guerra prima della Puntata del Gf Vip

Il pubblico è molto curioso di scoprire la strategia della Orlando e a chi è rivolto il suo velato insulto. Mentre Stefania affila le unghie, in Casa sta per sbocciare un nuovo amore tra Mario Ermito e Sonia Lorenzini. Complice lo zampino di Dayane Mello, i due gieffini sembrano essere pronti a corteggiarsi dal momento che c’è già stato un approccio prima del Gf Vip, quando Mario e Sonia si sono incontrati ad una serata mondana. Crisi, invece, per Rosalinda Cannavò che nutre dubbi sul fidanzato Giuliano e teme di non riuscire a ricucire i rapporti dopo questa esprienza così intensa. Saranno gli opsiti scelti da Alfonso Signorini a rallegrare tutti, portando in Casa una sferzata di clima natalizio.

