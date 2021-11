Gossip TV

Le anticipazioni di quello che accadrà nel ventunesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip.

Oggi, venerdì 26 novembre, nel corso della ventunesima puntata del Grande Fratello Vip, in onda stasera su Canale 5, nella Casa tornerà Delia Duran, pronta ad un nuovo faccia a faccia con il marito Alex Belli.

Grande Fratello Vip stasera entra Delia Duran: ecco cosa ha da dire ad Alex Belli

Il primo confronto avuto con il marito, ha turbato molto l'attore di Centrovetrine che minacciava di voler lasciare la Casa per raggiungere e tranquillizzare la moglie. Successivamente Delia ha incontrato la Sorge nello studio del Grande Fratello, tornando ad apostrofarla come una gatta morta. Nel corso degli ultimi giorni trascorsi nella Casa, Alex ha avuto un ripensamento e ha dichiarato di non voler più incontrare la moglie per tenere la sua vita privata fuori dal reality. L'intimità con Soleil cresce nel mentre ogni giorno di più e l'attore emiliano non ha fatto alcun passo indietro nei confronti della sua amica del cuore. Ieri si sono anche resi protagonisti di un massaggio bollente in cui non sono mancate battute a doppio senso.

Delia Duran, stando alle ultime indiscrezioni, è sul piede di guerra e il faccia a faccia di stasera si preannuncia particolarmente duro per Belli.

Il profilo Twitter di Agent Beast ha rivelato che la Duran è in hotel e ha osservato attentamente i comportamenti del marito: "Resa dei conti. Il suo compito è quello di prendersi una vendetta nei confronti di Alex Belli. Per fare questo Delia metterà in evidenza alcune bugie e contraddizioni del suo compagno. Non è un caso che Soleil ed Alex in questi giorni siano molto più complici tra massaggi e situazioni ambigue. Delia sta vedendo tutto e arriverà carica".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.