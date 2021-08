Grande Fratello Vip, spuntano nuovi nomi per il Cast!

Gossip TV

Il Grande Fratello Vip si prepara a debuttare su Canale5 e arrivano gossip su nuovi Vipponi del cast.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip sta per debuttare sul piccolo schermo e i fan non stanno nella pelle. Sulla pagina Instagram ufficiale del reality show, condotto da Alfonso Signorini, la redazione ha fatto sapere di avere intenzione di dare qualche indizio agli spettatori, prima di rivelare l’identità di tutto il cast. Ecco chi potrebbe varcare la porta rossa di Cinecittà durante la prima puntata su Canale5.

Grande Fratello Vip, ecco chi sarà nel cast

Manca sempre meno alla messa in onda della prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello Vip, che debutterà in prima serata su Canale5 il prossimo 13 settembre. Katia Ricciarelli è la prima concorrente ufficiale della sesta stagione del reality show, condotto da Alfonso Signorini, e con lei potrebbero esserci altri Vipponi piuttosto noti. Si parla della presenza di Soleil Sorge, fortemente voluta da Signorini dopo il successo che ha riscontrato grazie ai programmi dei quali si è resa protagonista, tra polemiche, storie d’amore e momenti di puro trash.

Sembra che a Cinecittà potrebbe approdare anche Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne, single dopo la rottura con Matteo Ranieri. Con lei anche Jasmine Carrisi sarà nel cast, e voci sempre più insistenti sostengono che la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso abbia soffiato il posto ad un’altra figlia d’arte: Anna Lou Castoldi, nata dalla relazione tra Asia Argento e Morgan.

Secondo Tv Blog, infatti, sarebbe Jasmine ad aver spuntato il posto in Casa dopo un’attenta analisi da parte di Signorini, che ha creato un cast variegato con volti provenienti da vari ambiti dello showbitz. Chi, certamente, non sarà al Gf Vip è Raz Degan, in aperta polemica con Alfonso dopo le indiscrezioni sulla partecipazione sfumata a causa della richiesta di un esorbitante cachet alla produzione.

