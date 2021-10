Grande Fratello Vip, ''Spero esca quella me**a'': Lulù Selassié sbotta

Gossip TV

Tra le sorelle Hailé Selassié e Davide Silvestri è iniziata una guerra fredda al Grande Fratello Vip. Ecco cosa ha ammesso Lulù.

Il percorso di Lucrezia Hailé Selassié al Grande Fratello Vip sta diventando sempre più complesso, legato al rapporto con Manuel Bortuzzo e ad una gelosia irrefrenabile, che spinge la gieffina a temere la competizione con tutte le donne della Casa. Dopo aver ascoltato la frecciatina di Davide Silvestri, Lulù sbotta e inveisce contro l’inquilino di Cinecittà.

Grande Fratello Vip, Lulù contro Davide Silvestri

Che Davide Silvestri non sia il preferito dei coinquilini della sesta edizione del Grande Fratello Vip non è un mistero. L’attore è stato spedito in Nomination senza troppe cerimonie e, questa sera, si gioca la possibilità di rimanere nella casa di Cinecittà con il televoto settimanale. Più volte, Davide ha ammesso di sentirsi escluso dalle dinamiche del reality show, condotto da Alfonso Signorini, dal momento che il suo scopo è fare un percorso allegro e non immischiarsi nelle discussioni se non strettamente necessario. L’ironia di Davide, poi, è in grado di suscitare reazioni forti in coloro che, invece che percepire nascere una risata, percepiscono un grand fastidio.

È il caso delle sorelle Hailé Selassié, che proprio non sopportano il Silvestri. Mentre Clarissa ha accusato il gieffino di essere falso, e di non aver rispettato il rapporto tra Manuel e Lulù, messo a rischio dalla gelosia della principessa etiope. Avendo scoperto che Davide ha ironicamente suggerito al Bortuzzo di baciare Sophie Codegoni, Lulù non ci ha visto più e ha sbottato: “Speriamo che rimanga Amedeo. E spero anche che vada via quella me**a”.

Insomma, la Selassié l’ha presa con estrema sportività e il popolo del web si è ribellato, certo che dietro l’astio nutrito nei confronti di Davide non vi sia solo un’incomprensione. Il gieffino, infatti, è stato uno dei pochi ad esporsi senza freni durante la querelle scoppiata a seguito della frase velatamente razzista di Soleil Sorge. Il Silvestri, parlando proprio con Lucrezia, ha fatto sapere di essere furioso per l’atteggiamento da branco assunto e di essere certo che tutta questa esigenza di giustizia sia nata dal voler eliminare Soleil, ovvero una delle personalità più forti del Gf Vip.

