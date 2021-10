Grande Fratello Vip, Sophie stuzzica Manuel: "Baciamoci davanti a Lulù e Gianmaria"

Gossip TV

Una nuova coppia nella Casa del Grande Fratello Vip? Tra l'ex tronista e il nuotatore sguardi di intesa e battute.

Mentre Sophie ha frenato Gianmaria confessando dubbi ed esitazioni, Manuel ha messo un bello stop a Lulù da cui è sempre più distante. Sophie e Manuel sono dunque single e liberissimi. Negli ultimi giorni trascorsi nella Casa del Grande Fratello, tra l'ex tronista e il nuotatore ci sono stati sguardi di intesa e battutine maliziose. Nelle settimane scorse, interpellato da Alfonso Signorini, il giovane triestino aveva ammesso di trovare Sophie una bellissima ragazza ma di nutrire per lei solo sentimenti di amicizia.

Le parole di Manuel però non sono sembrate del tutto sincere forse per paura di ferire i sentimenti di Lulù che già in passato aveva manifestato una gelosia nei confronti della giovane romagnola. Ieri, durante la festa a tema, Sophie si è rivolta alla regia e ha chiesto una canzone e dopo qualche sguardo complice, la ragazza si è rivolta a Manuel e ha esclamato: "Dai, baciamoci davanti a Lulù e Gianmaria sulle note di Come un pittore".

Una provocazione bella e buona alla quale Manuel ha risposto sorridendo e chissà se potrà essere un preludio di un'intesa più forte. La coppia piace molto ai telespettatori e non solo. Anche il papà del triestino ha parlato dell'ex tronista. "Manuel e Sophie Codegoni? Lui ha sempre avuto ragazze bellissime vicino e Sophie è una bellissima ragazza, ma non devo dirlo io: ciò che è bello deve dirlo lui, non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace. Non è facile stare con lui, bisogna ragione a lungo termine. Manuel è uno sciupafemmine e lo è sempre stato" , ha dichiarato Franco Bortuzzo.

Sophie, dal canto suo, ha respinto Gianmaria: dopo aver ascoltato la dichiarazione dell'imprenditore campano, l'ex tronista ha deciso di allontanarsi perché consapevole del fatto che non potrà mai essere la persona giusta per lei. La Codegoni, parlando con la Cipriani e la Fico, ha dichiarato: “Mi dispiace perché si è aperto, mi ha fatto un discorso bellissimo e da donna fa sempre piacere sentirsi dire queste cose così, però mi dispiace averlo illuso. Né esteticamente, né caratterialmente è il mio tipo. E’ stata una cosa partita fra di noi, fra una partita di bigliardo e basta. Sarà monotonia, voglia di affetto o perché è un bel ragazzo, anche se non è il mio tipo, però è nata”.

