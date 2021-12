Grande Fratello Vip, Sophie e Alessandro insieme sotto le coperte, l'incoerenza nei confronti di Gianmaria Jessica e Soleil

Gossip TV

I due ragazzi hanno trascorso la notte avvinghiati sotto le coperte. Le parole dette agli altri inquilini fanno emergere molte contraddizioni. Nella Casa del Grande Fratello Vip quest'anno regna l'incoerenza?

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, uno degli ultimi ingressi del Grande Fratello Vip, entrato nella Casa lunedì scorso, hanno trascorso la notte insieme, abbracciati sotto le coperte in salotto. Un momento intimo in cui si sono scambiati effusioni e tenerezze e che ha creato tanto stupore nei telespettatori del realiy. Nemmeno 24 ore prima, Sophie si era confrontata con Jessica e, visto l'interesse di quest'ultima verso il 32nne ligure, le aveva detto che non aveva nessuna intenzione di avvicinarsi, per rispetto a lei e a Gianmaria.

"Tranquilla io ho detto ad Ale che per me ora non ci può essere nulla perché penso anche a te e a Gianmaria. Poi non è vero che passo tutto il tempo con lui e che abbiamo flirtato. Non ho intenzione di fare altro adesso, per me tu vieni prima di tutto", queste le parole dell'ex tronista alla principessa etiope.

Durante la notte poi, Sophie ha rivelato ad Alessandro il grande interesse di Jessica nei suoi confronti, un gesto che per molti è stato tradire un'amica riportando le sue confidenze.

E Alessandro ? Stessa incoerenza. L'altro ieri, in tarda serata, si è dichiarato a Soleil affermando di non voler assolutamente provarci con Sophie per rispetto a Gianmaria. "Perché secondo te non mi piaci tu? Sei una persona che mi prende molto di testa, perché sai parlare, sei sveglia, forte. Tu non sei fuori dai giochi, tu mi piaci. C’ho provato solo con te praticamente", queste le parole di Alessandro rivolte alla Sorge appena due giorni fa.

La Casa del Grande Fratello Vip si sta trasformando in un vero e proprio dating show e forse non a caso, ci sono diversi ex protagonisti di Uomini e Donne.

