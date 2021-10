Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni torna all'attacco contro Soleil Sorge: "Dopo la puntata mi ha detto che..."

Gossip TV

Sophie ancora contro Soleil dopo la diretta del Grande Fratello Vip.

Ancora scontri nella Casa del Grande Fratello Vip tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge. Subito dopo la diretta del reality show di Canale 5, l'ex tronista di Uomini e Donne non ha perso occasione per dire la sua e criticare nuovamente l'influencer italo-americana.

L'astio di Sophie Codegoni

Sophie è tornata all'attacco contro Soleil dopo la puntata del Grande Fratello Vip."Ha accusato me di strategia, quando lei da sempre quanto tu ti allontani lei si avvicina...anche in questi ultimi giorni che lei ha detto di averlo fatto apposta. Ma figurati, a lei da proprio fastidio questa cosa" ha dichiarato la modella.

"Lei mi ha detto 'forse tu non hai capito che se voglio Gianmaria me lo riprendo anche adesso', e io gli ho detto 'va bene Sole come vuoi, me l'ha detto dopo la puntata" ha aggiunto la Codegoni rivelando un retroscena sulla Sorge "Ne ha dette di ogni, ne ha fatte di ogni e adesso casualmente vuole fare l'amica premurosa e carina".

Miriana Trevisan ha cercato di smorzare gli animi cercando di farla ragionare, ma Sophie ha continuato affermando: "Le da fastidio questo avvicinamento, soprattutto perché è con me. [...] Ma secondo te a Sole interessa veramente che io e lui ci avviciniamo? Dopo che ha detto che non le piaccio come ragazza?!".

