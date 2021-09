Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni sulla chirurgia estetica: "Ho esagerato, sono sempre stata una ragazza insicura"

Gossip TV

Sophie si racconta al Grande Fratello Vip.

Stasera, lunedì 20 settembre 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nell'attesa, nella Casa la gieffina Sophie Codegoni si è lasciata andare a delle confessioni inedite circa il suo aspetto fisico e la chirurgia estetica.

Sophie Codegoni e la chirurgia estetica: la confessione al Gf Vip

Tempo di confessioni al Grande Fratello Vip. La bella Sophie ha deciso di raccontarsi e rivelare i motivi che l'hanno spinta a ricorrere alla chirurgia estetica. Parlando con Miriana Trevisan, l'ex tronista di Uomini e Donne le ha confessato di aver rifatto il seno qualche mese fa e di aver avuto qualche problemino durante il suo ingresso nella Casa: "Appena entrata mi è uscito tutto, avevo un vestitino nero scollato, ma non sono abituata perché non ho mai avuto seno in vita mia. Me lo sono rifatto quattro/cinque mesi fa".

"Perché? Difetto fisico. Ho l’aureola abbastanza grande e nel mio seno piccolo non mi piaceva, così l’ho rifatto" ha spiegato la Codegoni "Lo rifarei altre mille volte perché mi ha dato un sacco di autostima. Sono stata fortunata perché ho trovato un chirurgo bravissimo, non si vede neanche la cicatrice. Non ho fatto un seno esagerato rispetto alla mia corporatura, ma solo adesso sto capendo che per accettarti devi fare ben altro e non andare dal chirurgo. Sono sempre stata una ragazza insicura e solo adesso sto iniziando a fregarmene".

La giovane concorrente del Gf Vip ha poi continuato parlando delle sue labbra, anche queste rifatte qualche tempo fa: "Ho esagerato, mi stavo rovinando la faccia, me ne sono pentita. Mi vedevo due labbra storte così le ho rifatte. Morale? Le avevo sempre storte ma più grandi. Mi stavo rovinando la faccia. Su Instagram siamo tutte super fighe senza un difetto, ma a casa abbiamo i brufoli. Sono la prima che si toglie i brufoli su Instagram".

