Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni sul rapporto con Gianmaria Antinolfi: "Così non si potrà mai creare qualcosa"

Sophie continua ad avere molti dubbi su Gianmaria.

Mancano poche ore alla nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda stasera su Canale 5. Nell'attesa, Sophie Codegoni si è lasciata andare a un nuovo sfogo con Miriana Trevisan circa il suo difficile rapporto con Gianmaria Antinolfi.

Lo sfogo di Sophie Codegoni

Non c'è pace per Sophie e Gianmaria al Grande Fratello Vip. Nonostante i baci e le tenerezze, i due giovani concorrenti della sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini non riescono a trovare un punto d'incontro per portare avanti la loro frequentazione nella Casa.

Nelle ultime ore, la Codegoni si è lasciata andare con Miriana a un nuovo sfogo in cui non è riuscita a nascondere tutti i suoi dubbi su Antinolfi: "Così non si potrà mai creare qualcosa. Abbiamo parlato solo quando litigavamo. Io non so come è fatto, so solo che ogni due giorni gli devo dare il manuale". "Secondo me ha difficoltà in questo contesto" ha replicato la Trevisan cercando di giustificare il comportamento dell'imprenditore.

"Non voglio cambiarlo" ci ha tenuto a ribadire Sophie "Sono aperta a una conoscenza, ma non parla mai pensa solo ad abbracciarmi e accarezzarmi la gamba...Lui deve rimanere se stesso, perché è la cosa più giusta che una persona possa fare". Nonostante la forte attrazione fisica, i due riusciranno mai a trovare un punto d'incontro? Staremo a vedere.

