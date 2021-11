Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni sul bacio tra Alex Belli e Soleil Sorge: "Era vero, un limone da paura"

Gossip TV

Soleil e Alex si lasciano andare a un passionale bacio scatenando la reazione degli altri concorrenti.

In occasione della Turandot, portata in scena durante la diretta di sabato 27 novembre 2021, Alex Belli e Soleil Sorge si sono lasciati andare a un passionale bacio. Un bacio che non è passato inosservato ai concorrenti del Grande Fratello Vip, in particolar modo a Sophie Codegoni.

Sophie Codegoni commenta il bacio tra Alex Belli e Soleil Sorge

ll passionale bacio scattato tra Alex e Soleil durante la Turandot ha dimostrato la grande attrazione e complicità tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip. Subito dopo la messa in scena dell'opera lirica, l'influencer e l'attore sono stati chiamati nel confessionale e Katia Ricciarelli ne ha approfittato per lanciargli una frecciatina: "Controllate il bacio che era vero".

Le parole della Ricciarelli hanno provocato la reazione di Sophie che, interpellata da Carmen Russo sul bacio tra Belli e la Sorge, ha dichiarato: "Il bacio era molto vero, l'abbiamo visto. Un limone da paura proprio, caspita".

Intanto, Soleil ha rivelato di essere stanca di essere messa in mezzo ai triangoli amorosi e di voler abbandonare la Casa del Gf Vip il prossimo 13 dicembre: "Io sicuramente il 13 esco da qui, non ha senso stare qua dentro per i triangoli [...] Queste cose non mi interessano, non ne voglio far parte. Non mi va che sia tirata in ballo per queste cose non piacevoli".

