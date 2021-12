Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni su Gianmaria Antinolfi: "Non è l'uomo per me"

Gossip TV

Sophie chiarisce la sua posizione nei confronti di Gianmaria al Gf Vip.

La relazione nata al Grande Fratello Vip tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi è giunta al capolinea. La decisione di chiudere il loro rapporto è stata presa dall'imprenditore partenopeo, ma è stata condivisa anche dalla modella che ha chiarito la sua posizione alle sue compagne di avventura.

La confessione di Sophie Codegoni

Parlando con Eva Grimaldi e Lulù Selassié, Sophie è tornata a parlare di Gianmaria e della sua decisione di chiudere il loro rapporto al Grande Fratello Vip. "Io sono sempre stata estremamente chiara con lui, forse anche troppo" ha dichiarato l'ex tronista di Uomini e Donne ribadendo la sua posizione.

"Lui è un bravo ragazzo, un uomo d'altri tempi. A meno che tu non abbia messo gli occhi su qualcun altro. Queste cose succedono" ha aggiunto la Grimaldi provocando la reazione della Codegoni "Lui non ha sbagliato niente. Forse l'ingresso di Alessandro ha un pò contribuito. Io sono una persona seria e già il fatto che quando l'ho visto ho dubitato mi ha fatto riflettere".

"Io non ho nessuna intenzione di avere niente con nessuno" ha spiegato Sophie riferendosi al nuovo arrivato Alessandro Basciano per poi tornare a parlare di Gianmaria "Se lo dovessi vedere con un'altra? Sarei felice per lui. Se lo merita. È dolce, simpatico ma il cuore mi dice che Gianmaria non è l'uomo per me".

