Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni su Gianmaria Antinolfi: ''Dopo il bacio non si è fatto più vedere''

Sophie Codegoni commenta con Biagio D’Anelli il comportamento bizzarro di Gianmaria Antinolfi dopo il bacio.

Nella casa del Grande Fratello Vip è scoppiata la passione tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni, dopo vari tira e molla che hanno fatto discutere. Il bacio tra i due è stato a dir poco infuocato, tanto da spingere i fan del reality show di Canale5 a credere che si sarebbe formata una nuova coppia ufficiale. Parlando con Biagio D’Anelli, tuttavia, Sophie si dice sicura che Gianmaria non nutra per lei un reale interesse amoroso, tanto da essere completamente sparito dopo le effusioni pubbliche in diretta.

GF Vip, Sophie Codegoni delusa da Gianmaria Antinolfi

Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi si sono lanciati in un bacio ad alto tasso erotico, mettendo fine alle discussioni che hanno caratterizzato il loro rapporto sin dal principio. Nella casa del Grande Fratello Vip c’è aria di nuovo flirt e gli inquilini di Cinecittà si sono mostrati lieti per la decisione dell’ex tronista di Uomini e Donne, che si è lasciata andare dopo tanta diffidenza nei confronti dell’imprenditore. Al mattino, dopo aver infiammato la serata discoteca con un limone di tutti rispetto, Sophie e Gianmaria appaiono distanti e questo insospettisce non poco Biagio D’Anelli. Il gieffino vuole vederci chiaro e si apparta con Codegoni per chiederle spiegazioni.

“Visto che ormai ti sei esposta, baciandoti, comunque l’attrazione c’è e lo hai dichiarato anche tu. Se mi dovessi baciare con qualcuno, il giorno dopo al risveglio la mia priorità sarebbe lei, vorrei darle un bacio […] Fa strano il fatto che voi non lo abbiate come pensiero, dopo esservi uniti in quel bacio”, ha spiegato Biagio. La milanese, riflettendo sul concetto, ha spiegato che tra lei e Gianmaria non c’è ancora un feeling sentimentale, tanto che l’imprenditore si è tenuto a debita distanza dopo il bacio. “Dipende come vuoi improntare questo rapporto […] Lui mi ha abbracciato al mattino, poi non ci siamo visti tutto il giorno. Io sono sicura che gli piaccio a livello fisico, come penso anche io. Poi ci sono tanti tipi di piacere, tanti tipi di amore e rapporti. Noi non abbiamo tutto, e per questo mi sono sempre frenata. Mi sono lasciata andare, mi sono vissuta questo momento, senza pensare a come andrà dopo”.

“Vi è nata questa timidezza strana, che percepisco quando state tutti insieme. Mi aspetterai che lui ti tirasse, ti prendesse e ti sparasse un limone. Mi aspetterei almeno un gesto. Quando una donna è felice senza di te, uno è felice perché sta bene, ma quando sta male almeno una chiarezza… E io questo in Gianmaria non lo vedo”, ha ammesso Biagio. Le sensazioni del gieffino si riveleranno esatte oppure Antinolfi troverà il modo di corteggiare Sophie senza farle perdere la calma?

