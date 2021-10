Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni: ''Sparlano di me, costretta a subire''

Gossip TV

Sophie Codegoni amareggiata dalla poca trasparenza di alcune inquilini del Grande Fratello Vip.

Sophie Codegoni ha varcato la porta rossa di Cinecittà, pronta a mettersi in gioco e farsi conoscere in una veste nuova dal pubblico del Grande Fratello Vip. La simpatia platonica nata tra l’ex tronista di Uomini e Donne e Manuel Bortuzzo, tuttavia, ha mandato in crisi Lulù Selassié che ha sparlato con tutta la casa della bella milanese. Sophie, resasi conto dell’accaduto, si è sfogata con Miriana Trevisan.

Grande Fratello Vip, la rabbia di Sophie Codegoni

Le gelosie e i tradimenti sono all’ordine del giorno nella casa del Grande Fratello Vip, dove è facile fare squadra con alcuni inquilini per poi rimangiarsi tutto, creando alleanze impensabili. Manuel Bortuzzo ha stretto un legame particolare con Lucrezia Hailé Selassié, nonostante negli ultimi giorni i due siano in crisi a causa dell’eccessiva gelosia della principessa etiope. Ad aggravare la situazione, poi, ci ha pensato Davide Silvestri, contro il quale si è scagliata Lulù, che ha ironizzato sulla nascente simpatia tra Manuel e Sophie Codegoni. Una simpatia, al momento, del tutto innocua e platonica ma che rischia di far impazzire la Selassié.

Ad aggravare la situazione, poi, c’è la reciproca antipatia nata tra Lulù e Sophie, acuita dal fatto che la milanese non abbia voluto condividere con la romano un suo grande segreto, facendola così sentire esclusa dal gruppo femminile del Gf Vip. Notando che le sorelle Selassié hanno iniziato a sparlare di lei senza remore, pur trovandosi nella medesima camera da letto, la Codegoni si è sfogata con Miriana Trevisan, ammettendo: “Ci sono tante persone che hanno conflitti soprattutto con me, che sento e sento. Quando avranno il coraggio di venire qui e dirmelo in faccia, posso fargli considerazione. Che almeno abbiano la furbizia di parlarne quando non sono in camera con loro, altrimenti capisco che ce l’hanno con me".

"La cosa che mi fa più ridere è che, mentre sparlano di me, sento osannare queste qualità di dire le cose in faccia, quanto carattere ho, quanto sono diretta e sincera… Ma mai viene detto alla diretta interessata, viene detto alle spalle e devi subire queste tiritere”. Questa sera assisteremo ad uno scontro in diretta tra Lucrezia e Sophie? Non resta che attendere la nuova puntata del Grande Fratello Vip.

