Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni: "Soleil Sorge non sarà mai una mia amica"

Gossip TV

Alex e Sophie commentano il comportamento di Gianmaria e Soleil.

Il rapporto nato al Grande Fratello Vip tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi continua a stare al centro del gossip sia dentro che fuori la Casa di Cinecittà. A chiarire una volta per tutte la situazione è l'ex tronista di Uomini e Donne, che ha cercato un confronto con Alex Belli.

Il confronto tra Sophie Codegoni e Alex Belli

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip ha scosso molto Sophie che, subito dopo la diretta, si è confrontata con Alex. "La situazione è chiara. È partito tutto come un gioco, ma non ce ne siamo nemmeno resi conto. Mi è dispiaciuto che Soleil abbia utilizzato una cosa che noi facciamo sempre per farmi passare da stratega" ha dichiarato l'ex tronista di Uomini e Donne.

"Secondo me non potrà esistere niente finchè Gianmaria non prende una posizione. Non bisogna forzare le cose [...] Tu non hai nessuna colpa" ha prontamente replicato Belli sottolineando il comportamento ambiguo di Gianmaria. "Io gliel'ho detto che per me è stato un momento di gioco, un po' di svago e anche carenza di affetto. Non sono intenzionata ad andare oltre perché è troppo indeciso" ha aggiunto la Codegoni.

Leggi anche Soleil Sorge furiosa con Gianmaria Antinolfi

Parlando invece di Soleil e della lite in diretta, Sophie ha dichiarato: "Ieri mi hanno chiesto se avevo fatto pace con Soleil, io ho detto chiaramente che non ho fatto pace con lei e che per educazione parlo con tutti. A oggi, dopo quello che è successo, Soleil non sarà mai una mia amica. Ci ho provato, ma è una persona che non stimo più. Se vuoi umiliare e giocare con Gianmaria fallo, ma con me non glielo permetto perché non sono né fessa né comodino come dice lei".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.