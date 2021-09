Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni: "Soleil Sorge è la concorrente con cui mi scontrerò di più perché..."

Gossip TV

Le prime dichiarazioni di Sophie prima di entrare nella Casa del Gf Vip.

Cresce l'attesa per la sesta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Tra i concorrenti ci sarà anche l'ex tronista Sophie Codegoni che, intervistata da Chi, si è lasciata andare a delle confessioni inaspettate su Soleil Sorge.

La rivelazione di Sophie Codegoni su Soleil Sorge prima del Gf Vip

Il cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip è stata ufficializzato nelle ultime ore. Direttamente da Uomini e Donne entreranno nella famosa Casa di Cinecittà Sophie Codegoni e Soleil Sorge. Intervistata dal settimanale Chi, l'ex tronista non ha perso occasione per commentare la partecipazione al programma di alcuni suoi colleghi.

Parlando degli altri concorrenti del Gf Vip, Sophie ha confessato: "Sono curiosa di conoscere la Ricciarelli. La vedo sicuramente come una figura materna all'interno della Casa. Non so ancora dire, però, con chi andrò o non andrò d'accordo: vado tanto a pelle e sensazioni". Di una cosa, però, l'ex tronista di Uomini e Donne sembra essere certa: "Forse tra i tanti nomi che ho letto, Soleil è la concorrente con cui mi scontrerò di più: siamo entrambe molto dirette, ma troppo diverse".

Soleil, invece, al settimanale diretto da Signorini ha confessato: "Sarebbe davvero spiacevole trovare persone che non sopporto...". Le due ex protagoniste del trono classico riusciranno a legare e trovare un punto d'incontro? Staremo a vedere.

