Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni: ''Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi? Incoerenti''

Sophie Codegoni e Alex Belli commentano il ritrovato feeling tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi.

Dopo aver ammesso di essere stata ferita dalle parole della moglie di Alex Belli, Soleil Sorge ha cambiato improvvisamente rotta, mettendo una forte distanza tra lei e l’attore. Nella casa del Grande Fratello Vip si è verificato un fatto improbabile, ovvero il riavvicinamento tra Soleil e Gianmaria Antinolfi. Riavvicinamento che fa nascere tanti dubbi in Sophie Codegoni. Ecco cosa ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne a proposito di quanto sta accadendo in Casa nelle ultime ore.

Grande Fratello Vip, Sophie contro Soleil e Gianmaria

Il confronto in diretta con Delia Duran ha indispettito non poco Soleil Sorge, che è arrivata ad ipotizzare che l’attore e la moglie fossero d’accordo nel colpevolizzarla, per creare dinamiche studiate a tavolino. Nonostante le parole di Alex Belli, che ha rassicurato la bionda influencer sull’amicizia tra loro e sul percorso che vuole fare al Grande Fratello Vip, Soleil è sempre più confusa e ha bisogno di confrontarsi con qualcuno che la conosce bene. Forse per questo, Sorge si è riavvicinata a Gianmaria Antinolfi, ancora fermo sul flirt impossibile con Sophie Codegoni.

La scelta della milanese ha infastidito Alex e la stessa Sophie, che trova incoerente il comportamento dei due gieffini, fatto di alleanze e repentine smentite a favore di telecamera. “Io non trovo coerenza nel vederli così dopo tutto quello che è stato detto”, ha ammesso Codegoni parlando di Gianmaria. L’ex tronista di Uomini e Donne è certa che l’imprenditore stia giocando con lei e con Soleil per evitare di venire eliminato al televoto.

Alex ammette di essere deluso e sorpreso, negativamente, per la scelta di Sorge, mentre Sophie rincara la dose. “Sono state usate parole ed accuse pesanti da parte di entrambi. Io do per scontato che nel momento in cui pensi determinate cose di una persona non hai stima di lei. Non mi capacito di come si azzeri tutto e si fanno cinque ore di chiacchierata. Non trovo coerenza in questo”, ha dichiarato Codegoni alquanto perplessa.

