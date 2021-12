Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni smaschera Soleil Sorge e Alex Belli: "Io sapevo già tutto prima di entrare"

Gossip TV

Sophie sgancia la bomba prima della diretta del Grande Fratello Vip.

Stasera, venerdì 10 dicembre 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nell'attesa, Sophie Codegoni, risentita dall'accesa lite con Soleil Sorge, si è lasciata andare a uno sfogo in cui ha smascherato l'influencer e Alex Belli.

La verità di Sophie Codegoni

Nelle ultime ore, nella Casa del Grande Fratello Vip è scoppiata un'accesa lite tra Sophie e Soleil , in cui quest'ultima ha rivolto alla modella parole molto forti circa i suoi interventi estetici: "Sei più plastica che personalità, hai più plastica nel corpo che personalità e intelletto. Questo è quello che penso".

Il comportamento della Sorge ha ferito la Codegoni che, subito dopo la lite, si è chiusa in camera con Miriana Trevisan, Jessica e Lulù Selassié lasciandosi andare a un lungo sfogo. "Basta voglio andare via, non ce la faccio più, voglio andare a casa. Essere umiliata gratuitamente e si permette ancora di parlare di comodini e robe del genere. Ma guarda lei cosa sta facendo" ha affermato l'ex tronista riferendosi alla situazione con Belli.

"Io non sono come lei, non infango le persone anche se potrei farlo" ha aggiunto Sophie facendo un'insinuazione interessante su Soleil e Alex "Si permette ancora di parlare. Io perché sono buona e cara, ma sapevo già tutto prima di entrare. Meglio che non mi faccia parlare". Stando alle parole della modella, quindi, la Sorge e Belli si sarebbero messi d’accordo prima di entrare nella Casa. Sarà davvero così?

