Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni si dichiara ad Alessandro Basciano: "Mi piaci molto"

Gossip TV

Cresce la complicità al Gf Vip tra Sophie e Alessandro.

Cresce la complicità al Grande Fratello Vip tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Per l'ex tronista di Uomini e Donne, Gianmaria Antinolfi è ormai un lontano ricordo, vista la sua forte attrazione per il nuovo concorrente del reality show.

Il confronto tra Sophie e Alessandro al Gf Vip

Sophie e Alessandro sono diventati inseparabili al Grande Fratello Vip. Parlando con il nuovo arrivato, la bella modella si è lasciata andare a una vera e propria dichiarazione: "Mi piaci, sto bene con te. Penso che non ci sia neanche bisogno di dirtelo". "A me piaci molto, molto. E credimi non volevo" ha prontamente replicato lui.

"Anche a me piaci molto, ma non lo capisci? Ci cerchiamo costantemente in questa Casa" ha aggiunto la Codegoni "Io ti cerco, non è vero che non vengo mai. [...] Anche se io creo un game con Jessica, non è perché non mi interessi". "Sono contento anche che con lei adesso parliamo spesso" ha rivelato Basciano riferendosi a Jessica Selassié "...io voglio questo rapporto anche perché lei è una ragazza d'oro".

Leggi anche Nuovo confronto tra Soleil e Alex? Parla lei

Sophie ha continuato cercando di spiegare bene la sua posizione: "Mi parli come se pensassi che non penso le stesse cose [...] Mi sembra di conoscerti da tempo". "Io lo so, perché hai fatto tanto. Forse hai fatto più te di me" ha concluso Alessandro cercando di rassicurarla.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.