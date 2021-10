Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni riprende Soleil Sorge: ''Sembra che tu sia finta e arrogante''

Gossip TV

Sophie Codegoni cerca di consigliare Soleil Sorge, ribadendo che non dovrebbe trovare giustificazioni per la discussione con Samy e Ainett.

Dopo il caos scoppiato nella casa del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge continua a sostenere le sue idee. Preoccupata per la sorte della collega, Sophie Codegoni riprende duramente l’influencer e le fa notare come il suo atteggiamento sia fin troppo arrogante, ribadendo che questa volta la colpa è tutta sua e deve accettarne le conseguenze.

Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni preoccupata per Soleil Sorge

Soleil Sorge ha creato un clima di tensione micidiale nella casa del Grande Fratello Vip. La frase pronunciata dalla bionda influencer, infatti, è stata tacciata di razzismo e Soleil non ci ha visto più. Delusa dai suoi colleghi, la Sorge ha spiegato più volte il suo punto di vista, trovandosi davanti un muro e le lacrime di Ainett Stephens. Nonostante tutti le stiano consigliando di chiedere scusa e attendere che ai diretti interessati passi il momento di rabbia, Soleil continua ad insistere per dimostrare la sua innocenza.

Ed è proprio questo, secondo Sophie Codegoni, che la farà apparire ancora più colpevole agli occhi del pubblico e della Casa. “Da fuori sembra una cosa forzata, schematica e finta. Oggi ho detto, sarò controcorrente, ma credo che la Soleil vera sia quella sensibile. La Soleil costruita sia quella del litigio, lo percepisco come se tu voglia far vedere che sono ca**uta, esaspero le idee e i toni come se non volessi farti mettere i piedi in testa. Tiri fuori un’arroganza che non ti appartiene, tu esasperi questa cosa”, ha spiegato l’ex tronista di Uomini e Donne. “Sono entrambe le cose. Io cerco di frenarmi e molto spesso mi fermo quando vorrei dire altro”, ha replicato Soleil che non sembra affatto persuasa dalle parole della collega.

“Serve un pizzico di umiltà, perché da come parli sembri non aver capito di aver sbagliato. E hai sbagliato Sole, te lo dico. Nella fine del litigio c’è sempre uno che sbaglia alla fine, e in questo caso hai sbagliato tu. Sto cercando di aiutarti, perché se domani in puntata fai questo discorso, tutti penseranno la stessa cosa”, ha concluso Sophie mentre la Sorge ha preferito abbandonare il confronto.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.