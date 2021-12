Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni provoca Alessandro Basciano: "Se speri di vedermi gelosa, ti sbagli"

Gossip TV

Battute e provocazioni al Gf Vip tra Sophie e Alessandro.

Cresce la complicità nella Casa del Grande Fratello Vip tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Nonostante questo, tra i due non è ancora scattato il tanto atteso bacio ed è forse per questo motivo che molti concorrenti sembrano dubitare dell’interesse dell'ex tentatore.

Sophie Codegoni stuzzica Alessandro Basciano

Durante il famoso aperitivo del giovedi sera al Grande Fratello Vip, Sophie e Alessandro hanno iniziato a stuzzicarsi e provocarsi. Il fatto che tra i due non sia ancora scattato un bacio, però, ha iniziato a far dubitare alcuni Vipponi dell'interesse dell'ex tentatore nei confronti della giovane modella: "Tutti pensano che tu stia giocando".

"Se speri di vedermi gelosa ti va male caro Basciano" ha aggiunto la Codegoni stuzzicando Basciano "Ti sbagli proprio". "Parlavo oggi con Gianmaria di te" ha replicato il gieffino "Mi ha detto che gli sei piaciuta molto, a me piaci molto. Poi è uscito il discorso con chi usciva lui e con chi uscivo io e mi ha detto che mica siamo dei co****ni che dobbiamo stare zitti e buoni. Se una persona a me da attenzioni, mi tiene testa ed è reciproca la cosa bene".

Alessandro ha poi continuato ammettendo: "Io non voglio far ingelosire nessuno. Io quando sto con una persona, basta. Non do attenzioni e importanza a nessun'altra". "Io sono così fedele e tranquilla che quando vedo queste cose non mi tocca" ha concluso Sophie.

