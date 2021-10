Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni prende le distanze da Gianmaria Antinolfi: ''Manca comunicazione''

Gossip TV

Sophie Codegoni spiega a Gianmaria Antinolfi i motivi del suo repentino allontanamento.

Nuovi guai per il latin lover della casa del Grande Fratello Vip. Dopo essere riuscito a far capitolar Sophie Codegoni, Gianmaria Antinolfi ha adottato un approccio decisamente sbagliato con l’ex tronista, che lo rimprovera duramente e minaccia di allontanarsi. Ecco cosa è successo tra la neo coppia del reality show, condotto da Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni rimprovera Gianmaria Antinolfi

Dopo giorni di sguardi languidi e corteggiamento serrato, Sophie Codegoni ha deciso di dare una possibilità a Gianmaria Antinolfi, assecondando l’attrazione che prova nei confronti dell’imprenditore del Grande Fratello Vip. Il partenopeo, nonostante le buone intenzioni, sembra aver adottato l’approccio più sbagliato possibile con l’ex tronista, finita nel mirino di Alex Belli e Soleil Sorge. Approfittando di un momento di intimità, sotto l’occhio vigile dell’esperta di delusioni d’amore Lulù Selassiè, Sophie ha elencato a Gianmaria tutti i problemi di coppia che già inizia a non sopportare più.

“Ti vivo senza un senso, io non andrò mai più di così a livello emotivo. Non è un rapporto che cresce, ma è un rapporto che si basa su due abbracci […] Nella realtà si parla. C’è un’attrazione che può diventare altro o può finire nel nulla se non c’è altro. Rimarrà per sempre solo un’attrazione se io non vedo in te complicità, condivisione… Non ho mai costruito un rapporto su zero parole. Se non comunichiamo per dieci ore, mi guardi in silenzio e mi accarezzi la coscia, non so se c’è altro. Rimane una cosa fisica, che però è relativa”, ha spiegato la milanese.

Antinolfi, con lo sguardo da cerbiatto tanto criticato da Sophie, ha cercato di difendersi spiegando: “Io posso essere d’accordo con te, per quanto riguarda il giorno, ma la sera parliamo molto […] Non c’è dialogo perché quando parlo tu non mi guardi mai. Siccome io ho bisogno dei miei spazi durante la giornata, vorrei anche tu avessi i tuoi”. Il flirt è giunto al capolinea?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.