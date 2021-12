Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni passa tutta la notte con Alessandro Basciano: "Jessica mi ha detto che..."

Gossip TV

Sophie e Alessandro insieme sotto le coperte al Gf Vip.

Dopo averci provato con Soleil Sorge e Jessica Selassié, Alessandro Basciano ha puntato Sophie Codegoni. L'ex tronista di Uomini e Donne ha infatti passato la notte insieme al nuovo concorrente del Grande Fratello Vip, tradendo così la fiducia della giovane principessa.

Sophie passa la notte con Alessandro al Gf Vip e tradisce Jessica

L'ingresso al Grande Fratello Vip di Alessandro ha creato delle tensioni tra Sophie e Jessica, che ha confessato alla sua amica di essere incuriosita dal nuovo arrivato. "Tranquilla io ho detto ad Ale che per me ora non ci può essere nulla perché penso anche a te e a Gianmaria. Poi non è vero che passo tutto il tempo con lui e che abbiamo flirtato. Non ho intenzione di fare altro adesso, per me tu vieni prima di tutto" ha dichiarato l'ex tronista cercando di rassicurare la principessa.

Peccato, però, che la Codegoni ha poi rivelato tutto a Basciano: "Jessy è venuta da me a dirmi che sono str***a perché in realtà mi piaci tu anche se dico di no. Mi ha proprio detto ‘sai che piace anche a me, quindi se ti piace devi dirmelo’. Io le ho detto che ci può essere un interesse a livello fisico e forse mentale. Poi anche caratterialmente mi piaci".

Come riporta Biccy, nonostante abbia detto a Jessica che non avrebbe voluto iniziare un'altra storia dopo Gianmaria Antinolfi, Sophie ha passato tutta la notte con Alessandro sotto le coperte. Tra i due non è scattato ancora nessun bacio, anche se ci è mancato davvero poco. Siamo sicuri che arriverà molto presto e scatenerà la reazione sia della Selassié che di Soleil.

