Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni: "Non vorrei rispetto ma protezione"

Sophie si confronta con Miriana sul comportamento di Katia.

Dopo Miriana Trevisan, anche Sophie Codegoni ha criticato il comportamento assunto da Katia Ricciarelli nella Casa del Grande Fratello Vip. Un comportamento, ritenuto dall'ex tronista di Uomini e Donne, molte volte aggressivo ed esagerato.

Lo sfogo di Sophie Codegoni su Katia Ricciarelli

La lite tra Miriana e Katia ha diviso la Casa del Grande Fratello Vip a metà. Se alcuni concorrenti si sono schierati dalla parte della soprano, altri come Sophie hanno preso le difese della showgirl. L'ex tronista di Uomini e Donne, in particolar modo, non tollera più alcuni atteggiamenti di Katia, che cambiano a seconda di chi ha davanti.

Come riporta la pagina ufficiale del Gf Vip, la Codegoni, parlando con la Trevisan, ha rivelato di aver sempre reputato la Ricciarelli una figura adulta alla quale va dato rispetto, ma dalla quale si potrebbe ricevere affetto e sicurezza: "Non vorrei rispetto ma protezione". Un pensiero che ha trovato d'accordo l'ex compagna di Pago.

Intanto, nelle ultime ore, pare che tra Miriana e Katia sia tornato il sereno. Le due concorrenti del Gf Vip, entrambe al televoto settimanale, hanno deciso di voltare pagina e di provare a ritrovare la complicità perduta. Ci riusciranno? Staremo a vedere.

