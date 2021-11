Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni: "Non entreranno più altri concorrenti, io sapevo che..."

Gossip TV

Sophie e Lulù parlando dei nuovi ingressi e della finale del Grande Fratello Vip.

Alfonso Signorini ha ufficializzato l’allungamento della sesta edizione del Grande Fratello Vip, che finirà a metà marzo. Nella Casa, come rivelato da Sophie Codegoni e Lulù Selassié, i concorrenti però non sanno nulla, anzi sono convinti che la finale del reality andrà in onda il prossimo 13 dicembre 2021.

La confessione di Sophie Codegoni e Lulù Selassié

Parlando con le sue compagne di gioco, Sophie ha rivelato: "Finirà il 13, perché sarebbero già entrati altri concorrenti. Ormai altri gieffini non entreranno più. Concorrenti nuovi non entrano, sapevo che c’erano persone in ballo, amici di amici di amici. Però dovevano entrare a metà ottobre, ormai è metà novembre".

E ancora: "Dai è il 16 e non li fanno mica arrivare a fine mese. Può essere che entrino dei personaggi grossi tipo Mara Venier. Però in questo caso sono visite a sorpresa, non è che restano in gioco. Quindi direi che finirà il giorno che era stabilito all’inizio". La Codegoni, però, non sa che la sesta edizione del Grande Fratello Vip andrà in onda fino al prossimo marzo 2022 e che presto entreranno nella Casa di Cinecittà ben 8 nuovi concorrenti.

Le parole di Sophie hanno trovato conferma in Lulù: "Sì anche io sapevo che doveva entrare qualcuno, però ormai è tardi. Ci sta che facciano venire la Venier a salutare Giucas, sarebbe bello. Comunque può essere che finisca a dicembre come doveva essere". Non solo. Anche Soleil Sorge, parlando con Alex Belli, ha dichiarato: "Dai che tra 15 giorni mancheranno gli ultimi 13 e poi è finita davvero".

