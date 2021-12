Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni gelosa di Alessandro Basciano e Jessica Selassié: "Ho visto quello che ti ha fatto"

Gossip TV

Jessica si avvicina sempre di più ad Alessandro scatenando la reazione di Sophie al Gf Vip.

Stasera, lunedì 27 dicembre 2021 su Canale 5, andrà in onda una nuova scoppiettante puntata del Grande Fratello Vip. Nell'attesa nella Casa, Sophie Codegoni e Jessica Selassié continuano a contendersi le attenzioni di Alessandro Basciano.

Jessica provoca Alessandro al Gf Vip, la reazione di Sophie

L'ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip di Alessandro ha portato tensioni tra le concorrenti, in particolare tra Sophie e Jessica. Le due concorrenti, infatti, continuano a contendersi il nuovo concorrente del reality, anche se la giovane principessa ancora non sa che il ragazzo si è già baciato con l'ex tronista di Uomini e Donne.

Durante la serata di ieri, in occasione della sua festa di compleanno, la Selassié ci ha provato con Basciano. Come riporta Biccy, la ragazza le ha primo fatto un balletto sensuale e poi le ha leccato dal petto lo champagne. Un comportamento che non è per niente piaciuto alla Codegoni, che ha fatto una vera e propria scenata di gelosia all'ex tentatore.

"Ho visto quello che ha fatto, così ti ha leccato....Tu eri tutto rosso" ha detto Sophie ad Alessandro visibilmente infastidita dal siparietto con Jessica. "Sì mi ha leccato lo champagne che mi hai buttato [...] Sai che non mi piacciono a me queste cose, tutti a dire ‘dai, dai..’ no, non mi è piaciuto" ha replicato il nuovo Vippone stuzzicando la giovane modella.

