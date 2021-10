Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni e Soleil Sorge a confronto: "Non sei una persona che a pelle mi sta antipatica"

Gossip TV

Arriva il confronto al Grande Fratello Vip tra Soleil e Sophie.

Mancano poche ore alla nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda stasera lunedì 18 ottobre 2021. Tra le concorrenti al televoto Soleil Sorge e Sophie Codegoni, che dopo tanti litigi, sono riuscite a confrontarsi serenamente.

Sophie Codegoni e Soleil Sorge, arriva il chiarimento al Gf Vip

Parlando con Clarissa Selassiè sulla nuova puntata del Grande Fratello Vip, Sophie si è lasciata andare a nuove confessioni riguardanti l'esito del televoto: "Preferisco sempre dire ciò che penso, chi non parla e non dice la sua dura tanto perché non viene nominato da nessuno. Io non sono fatta così". "Spero veramente che non esca tu" ha prontamente replicato la principessa.

Le due concorrenti del Gf Vip sono state poi raggiunte da Soleil. "Io penso sempre al peggio per poi avere una bella sorpresa" ha dichiarato Sophie provocando la reazione dell'influencer, che si è detta molto tranquilla per la nomination. A cercare di far riavvicinare la Sorge e la Codegoni ci ha pensato la Selassié, che ha affermato: "Fuori da qua faremo una cena tutte insieme perché, alla fine, voi due vi volete bene e si vede".

Dopo aver ascoltato le parole di Clarissa, Soleil ha dichiarato: "Volersi bene è quando si crea un rapporto, secondo me. Mi hanno dato fastidio determinati atteggiamenti e, come ho sempre detto, non sei una persona che a pelle mi sta antipatica". Un pensiero condiviso anche da Sophie, che le ha spiegato di essere rimasta ferita da alcuni suoi atteggiamenti.

