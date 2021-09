Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni e Clarissa Selassié a confronto: "Per me Soleil è il fantasma della Casa"

Gossip TV

Sophie prende le distanze dalle sorelle Selassiè provocando la reazione di Clarissa.

Lo scontro avvenuto al Grande Fratello Vip tra Soleil Sorge e le sorelle Selassié ha stravolto un po' gli equilibri della Casa. Motivo per cui Clarissa ha deciso di confrontarsi con Sophie Codegoni per capire i motivi del suo allontanamento e cercare un chiarimento.

Arriva il confronto al Gf Vip tra Sophie Codegoni e Clarissa Selassié

Nuovo confronto nella Casa del Grande Fratello Vip. "Ci sono rimasta male perché hai preferito passare il tuo tempo con Soleil invece che con me" ha confessato Clarissa a Sophie sottolineandole come sia cambiata nei suoi confronti dopo l'ultima diretta del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Clarissa ci ha tenuto a specificare che il suo vero intento era quello di tutelare la sorella e sé stessa e non di fare strategie contro Soleil Sorge: "Ci tengo a me stessa e alla mia immagine e non mi va di passare per una persona falsa e doppiogiochista". "Per rispetto dell’amicizia che stava iniziando con Soleil, da fuori io ci sono rimasta male del vostro comportamento [...] Non me la sono sentita di venire lì in quel momento, perché non avrei avuto la delicatezza" ha dichiarato Sophie cercando di spiegare il suo punto di vista.

Dopo aver ascoltato le parole della Codegoni, la principessa Selassié è tornata all'attacco contro la Sorge: "Per me Soleil è il fantasma della Casa, è inesistente [...] Il suo personaggio è creare dinamiche. A me non interessa avere a che fare con questa persona, né qui dentro né fuori".

