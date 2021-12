Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sempre più intimi

Gossip TV

Il 32enne ligure e l'ex tronista sempre più vicini. Nuovo flirt Casa del Grande Fratello Vip?

Nella Casa del Grande Fratello Vip, c'è aria di uno nuovo flirt. Stamattina, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, si sono ritrovati insieme nel letto scambiandosi coccole e baci. E' la prima volta che i due si ritrovano così vicini fisicamente, dopo essersi scambiati qualche sguardo complice e qualche battuta durante gli ultimi giorni trascorsi nella Casa.

Alessandro, prima di fare il suo ingresso a Cinecittà, ha confessato di trovare molto attraente l'ex tronista e quest'ultima in confessionale ha affermato che lui rispecchia totalmente il suo prototipo di uomo. Potrebbe essere tutto in discesa per loro ma il comportamento dei due ragazzi non piace particolarmente agli altri inquilini e ai telespettatori a casa. Soleil è convinta che l'ex corteggiatore stia giocando con tutte, Jessica che nutriva un interesse per Alessandro, è molto delusa dal comportamento di Sophie e ha trovato il sostegno anche da parte di Manila e Manuel.

Sophie, negli ultimi giorni, è stata molto criticata per la sua incoerenza. La giovane aveva infatti informato tutti che per rispetto a Gianmaria e alla sua stessa amica Jessica, si sarebbe fatta da parte.

Nel mentre, il popolo del web accusa entrambi di aver scambiato il Grande Fratello Vip per il dating show di Uomini e Donne.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.