Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni durissima con Gianmaria Antinolfi: "Sei falso e stratega! Stai orchestrando tutto"

Duro scontro tra Sophie e Gianmaria al Grande Fratello Vip.

Duro scontro al Grande Fratello Vip tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. L'ex tronista di Uomini e Donne, visibilmente infastidita dal comportamento dell’imprenditore e dal suo modo di gestire il rapporto con Soleil Sorge, si è lasciata andare a un duro sfogo in cui ha accusato l'uomo di falsità e strategia.

Sophie e Gianmaria ai ferri corti al Gf Vip

Tutto è nato da una battuta di Gianmaria a Sophie: "L’avevo comprata per Soleil ma preferisco darla a te!". Le parole di lui però hanno infastidito la modella, che ha rimproverato l'ex di Belen Rodriguez di non avere personalità: "Non mi interessa proprio parlare con te. Fammi stare nel mio e tu stai nel tuo. Non mi rovinare l’umore".

Antinolfi ha continuato a stuzzicare la Codegoni fino a quando tra i due è scoppiata la lite. "Sei scandaloso in qualsiasi cosa tu faccia. Sono piccole cose che fanno capire tante cose. Lasciami in pace. Fammi fare il mio percorso. Hai già parlato troppo, mi hai fatto due ore di discorsi a cui io non credo e ora le parole non mi interessano più. Guardo i fatti e i fatti mi hanno fatto già capire tante cose" ha dichiarato l'ex tronista di Uomini e Donne "Ho capito chiaramente che tu non sei la persona che, neanche lontanamente, si avvicina a quello che voglio al mio fianco".

"Non mi conosci proprio, non hai capito niente di me" ha prontamente replicato Gianmaria cercando di difendersi dalle accuse di Sophie. La giovane concorrente del Gf Vip è infatti convinta che l'imprenditore sia succube di Soleil: "Sei chiaramente succube nel momento in cui si parla di Soleil. [...] Per me sei falso, stai orchestrando tutto e a me non interessa entrare nei tuoi giochi. Sei un grande stratega, sei molto furbo ma poi fai lo scemo per non pagare il dazio".

