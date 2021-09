Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni: "Davide Silvestri non mi piace, se dovesse uscire..."

Gossip TV

Davide finisce nel mirino di Sophie e Raffaella al Grande Fratello Vip.

La nomination ricevuta durante la terza puntata del Grande Fratello Vip non è per niente andata giù a Davide Silvestri, che si è lasciato andare a un duro sfogo con gli altri concorrenti. Un comportamento che è stato criticato da Raffaella Fico e Sophie Codegoni, che non hanno nascosto la loro antipatia per il giovane attore.

Sophie e Raffaella criticano Davide al Gf Vip, Soleil lo difende

Nella Casa del Grande Fratello Vip iniziano a nascere le prime simpatie e antipatie. Sdraiate in giardino, Sophie e Raffaella si sono lasciate andare a nuove confessioni e non hanno perso occasione di criticare il comportamento di Davide, che è crollato dopo essere finito al televoto. "Non mi sono nemmeno accorta che avesse reagito così male [...] Di Manila mi è dispiaciuto, di lui no. Ci ignoriamo, non parliamo" ha confessato l'ex di Mario Balotelli.

Un pensiero condiviso anche dalla Codegoni, che ha ammesso: "A volte ho paura di sembrare un po’ invadente [...] Se dovesse uscire lui non me ne accorgerei". "Capisco che il gioco lo richiede, ma ognuno ha i suoi tempi" ha aggiunto la Fico, convinta che chi si apre e si racconta subito le dà l’impressione di farlo per strategia.

Sophie ha continuato rivelando: "Vedo alcune persone che quasi mi sembra che appositamente non vogliano instaurare un rapporto con il secondo gruppo, perché tanto il primo è più forte". Le due concorrenti del Gf Vip sono state poi raggiunte da Soleil, che ha spezzato una lancia in favore di Davide. "A pelle a me lui non piace e raramente cambio idea" ha ribadito l'ex tronista di Uomini e Donne.

