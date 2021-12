Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni critica Maria Monsé: "Sembra tutto tranne che dolce"

Gossip TV

Sophie e Miriana si confrontano sul comportamento di Maria.

La nuova puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda stasera, venerdì 3 dicembre 2021, su Canale 5. Nell'attesa, Sophie Codegoni è tornata a parlare e criticare il comportamento assunto da Maria Monsè negli ultimi giorni nella Casa di Cinecittà.

Maria Monsè criticata da Sophie Codegoni

Maria è entrata da pochi giorni, ma si è già resa protagonista di diverse discussioni nella Casa del Grande Fratello Vip. Un comportamento che non è per niente piaciuto a Sophie che, parlando con Miriana Trevisan, ha dichiarato: "A me Maria sembra tutto tranne che dolce. Sembra che vuole mettere uno contro l'altro".

"Io con lei mi sono arrabbiata, ma si vedrà" ha affermato la Trevisan "Lei mi ha detto 'Devi stare attenta, Lulù e Sophie mi hanno detto che ti piace Biagio', gli ho detto 'tu così mi vuoi mettere contro di loro e invece a me fa piacere perché l'avranno detto con gioia'". A differenza della showgirl, però, la Codegoni è convinta che la Monsé non abbia fatto altro che creare contrasti nella Casa.

Se da una parte ci sono Sophie e Lulù che non sopportano Maria, dall’altra invece ci sono alcune concorrenti che le hanno suggerito di ignorare le critiche. "Fai il tuo percorso, non ti dico con le unghie di fuori, ma fatti scivolare tutto" le ha consigliato Katia Ricciarelli. L'appuntamento è per stasera, venerdì 3 dicembre, in prima serata su Canale 5.

