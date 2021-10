Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni contro Soleil Sorge: "Sono giorni che prova a umiliarmi, sta rosicando che..."

Gossip TV

Sophie rivela di essere stanca del comportamento assunto da Soleil nei suoi confronti.

Soleil Sorge è finita ancora una volta nel mirino delle donne dell Grande Fratello Vip. Questa volta, però, l'attacco è arrivato direttamente da Sophie Codegoni che, in camera con Clarissa Selassié, Ainett Stephens e Miriana Trevisan, ha criticato il comportamento dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Soleil Sorge e Sophie Codegoni ai ferri corti?

Tensione al Grande Fratello Vip tra Soleil e Sophie. Nella serata di ieri, l'ex tronista di Uomini e Donne si è riunita in camera con Clarissa, Ainett e Miriana per criticare il comportamento assunto dall'influencer nei suoi confronti: "Sono giorni che prova ad umiliarmi. Che poi io sono non famosa tanto quanto lei. Abbiamo fatto gli stessi programmi televisivi".

Stando alle parole della Codegoni, la Sorge sarebbe gelosa del rapporto nato tra lei e Gianmaria Antinolfi: "Mi ha detto ‘tu e GianMaria non farete nemmeno una copertina’. A me la copertina non mi interessa. Perché lei quante ne ha fatte quando stava con Gian? Zero. Ieri mi ha pure dato del comodino. Se lei sta rosicando perché il suo ex non le dà più attenzioni, io inizio a pensare che quando lei ha detto ‘l’unico contenuto di Gian al GF sono io’, sbagliava, perché forse l’unico contenuto di Soleil Sorge è Gian. Sta rosicando palese perché Gianmaria non la calcola più".

E ancora: "Poi dice comodino anche a lui. C’è stata sei mesi con quello che chiama comodino, quindi cosa vuole? Lei dice che vivo per le copertine. Certo che se Alfonso mi ci vuole mettere non dico di no e sono contenta [...] Pretendo rispetto". A farle eco Ainett: "Lei è gelosa. Troppo abituata ad essere protagonista. [...] Ha litigato con tutte le donne della casa. Tanto domani sera diranno qualcosa a noi".

