Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni contro Soleil Sorge: "Inizio a fare la str**za pure io e metto in mezzo Alex"

Il duro sfogo di Sophie contro Soleil.

Tensione nella Casa del Grande Fratello Vip tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge. Il comportamento assunto da quest'ultima ha davvero stancato l'ex tronista di Uomini e Donne che, subito dopo la diretta, si è lasciata andare a un duro sfogo contro l'influencer italo-americana.

Sophie Codegoni stanca di Soleil Sorge

Tutto è nato dopo la puntata del Grande Fratello Vip quando Soleil ha iniziato a stuzzicare Sophie. "Sophie e Gianmaria potrebbe ripartire all'attacco con la love story questa settimana, quello potrebbe salvarli" ha dichiarato l'influencer per poi rivolgersi alla diretta interessata "Stai ancora rosicando? Perché ascolti quello di cui parlo allora...".

Soleil e Alex hanno poi abbandonato il salone e Sophie ne ha approfittato per commentare le continue frecciatine della Sorge: "Non posso stare zitta e non mando dire niente a nessuno, e se lei adesso pensa di dire e fare quello che vuole perché è la preferita a me non me ne frega niente". "Non ti dovrebbe proprio interessare quello che dice" ha dichiarato Gianmaria Antinolfi cercando di calmare la modella.

"Non me ne frego Gianmaria, tu sei un pungibal e fai finta di non sentine e vedere le cose io no, io rispondo.Vuole fare la stronza, allora inizio a fare la stronza pure io, e in mezzo a questa storia metto in mezzo pure Alex" ha aggiunto la Codegoni visibilmente infastidita da tutta la situazione e anche dal comportamento assunto da Belli nei suoi confronti.

