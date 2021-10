Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni contro Gianmaria Antinolfi: ''Diventi pesante''

Gossip TV

Sophie Codegoni scopre che Gianmaria Antinolfi ha origliato una conversazione sulle sua avances, e ribadisce di non voler avere a che fare con l’imprenditore.

Gianmaria Antinolfi non vuole saperne di mollare la presa con Sophie Codegoni, e la rincorre per la casa del Grande Fratello Vip nella speranza che la milanese ceda al suo fascino. Parlando con Clarissa Hailé Selassié, l’ex tronista di Uomini e Donne scopre che Gianmaria ha origliato una conversazione privata sul suo conto, e sbotta.

Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni fugge da Gianmaria Antinolfi

Nella casa del Grande Fratello Vip c’è un latin love in azione, che proprio non riesce a fare neppure una conquista. Prima l’interesse riscoperto, o mai sopito, per l’ex fiamma Soleil Sorge, poi l’amore per la fidanzata Greta e, ultima ma forse non ultima, la cotta per Sophie Codegoni. Insomma, Gianmaria ha un bel da fare nella Casa più spiata d’Italia, peccato che non riesca mai a realizzare il desiderio di consumare i flirt tanto agognati. Sophie ha messo in chiaro di non voler avere nulla a che fare con l’imprenditore, neppure quando Gianmaria è tornato ancora una volta da lei, pregandola di concedere un’opportunità all’intesa particolare che si è creata tra loro.

Stanca di essere seguita da Gianmaria per le camere di Cinecittà, Sophie si è sfogata a lungo con Miriana Trevisan, raccontando tutte le sue sensazioni più negative. Al risveglio, Clarissa Hailé Selassié fa presente a Sophie che Antinolfi ha origliato la conversazione con Miriana, rimanendoci molto male. “Non erano cose diversa da quelle che ho dette a lui. Ho aggiunto solo il fatto che, se persiste quando gliel’ho detto più volte, rischia di diventare pesanti”, ha sbottato l’ex tronista di Uomini e Donne.

“Ma come ha fatto a sentirci? Io l’ho capito che aveva sentito, perché lui mi ha detto che non riusciva a dormire con il casino”, ha ammesso poi Sophie. “Parlavate a voce alta e siete vicine a lui”, ha confermato Clarissa, dichiarando che la collega ha fatto bene a parlare del problema e che Gianmaria dovrà farsene una ragione.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.