Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni confessa: "Mi sento libera, non ho le farfalle nello stomaco"

Sophie chiarisce a Giucas il suo rapporto con Gianmaria.

Mancano poche ore alla nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda domani venerdì 17 dicembre 2021 su Canale 5, in cui conosceremo i nuovi concorrenti. Nell'attesa nella Casa, Sophie Codegoni ha voluto chiarire una volta per tutte il rapporto che la lega a Gianmaria Antinolfi.

La confessione di Sophie Codegoni al Gf Vip

Il rapporto nato nella Casa del Grande Fratello Vip tra Sophie e Gianmaria prosegue con i soliti alti e bassi. Parlando con Giucas Casella e Miriana Trevisan, l'ex tronista di Uomini e Donne ha confessato: "L'amore è una cosa estremamente seria e io mi fidanzo solo se ho occhi per quella persona. Io sono fedele in amore".

"Vedi lei è estremamente limpida, come lo sono stata anche io" ha prontamente replicato la Trevisan. La Codegoni, però, ci ha tenuto a chiarire una volta per tutte la sua posizione nei confronti di Antinolfi: "Non fasciamoci la testa. Io ad oggi mi sento libera, non ho le farfalle allo stomaco. Mi sto godendo questi giorni insieme".

E ancora: "Ci stiamo conoscendo. Vediamo cosa succederà, ma non sono assolutamente fidanzata". Dopo aver ascoltato le parole di Sophie, Giucas è intervenuto affermando: "Fuori di qua ci sono sempre io ricordatelo". Gianmaria riuscità a conquistare la fiducia e il cuore della modella?

