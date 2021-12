Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni cede ancora: bacio erotico con Gianmaria Antinolfi (VIDEO)

Gossip TV

Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi si scambiano un bacio bollente nella casa del Grande Fratello Vip.

L’attrazione fisica può essere una delle calamite più esistenti al mondo e Sophie Codegoni lo sa molto bene. L’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto di tutto per allontanarsi da Gianmaria Antinolfi, gettando parecchio fango sull’imprenditore che, al contrario, non si è mai arreso. Dopo un bacio focoso sotto le coperte, che ha portato a sperare in un ritorno di fiamma, Gianmaria e Sophie si scambiano effusioni ad alto tasso erotico durante la serata discoteca organizza al Grande Fratello Vip.

GF Vip, Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni: che passione!

Il latin lover della sesta edizione del Grande Fratello Vip, nonché amante più sfortunato nella storia del reality show di Canale5, potrebbe finalmente incassare una vera vittoria. Gianmaria Antinolfi, dopo una corte serrata a Sophie Codegoni, intervallate da burrascose liti e furiose ripicche, sembra aver finalmente fatto capitolare l’ex tronista di Uomini e Donne. Pochi giorni fa, i due gieffini si sono trovati a stretto contatto sotto le coperte ed è scattato il tanto atteso bacio. Gianmaria si è detto felice, concentrato esclusivamente sul far stare bene Codegoni, che invece non ha nascosto di essere ancora parecchio diffidente nei confronti dell’imprenditore.

Sophie, infatti, sospetta che questa passione che la unisce a Gianmaria non si altro che frutto di attrazione fisica, difficile da domare sia per la situazione in sé che costringe i due a stare a stretto contatto, sia per la giovane età della milanese, che vuole dar libero sfogo all’ormone. Poche ore fa, complice una serata in stile discoteca che ha fatto scatenare i concorrenti del Gf Vip a ritmo di musica, Sophie e Gianmaria si sono scambiati un bacio a dir poco focoso. Tutti sono rimasti a bocca aperta, osservando la coppia baciarsi pubblicamente, fregandosene degli occhi indiscreti pronti a mettere bocca su questo flirt particolare.

Alcuni inquilini di Cinecittà si sono detti molto contenti per l’accaduto, come Giucas Casella che si è complimentato con la coppia, o Carmen Russo che ha ammesso di aver visto Sophie molto più coinvolta rispetto al passato. Chissà che i due gieffini non scelgano di venire allo scoperto come coppia ufficiale nelle prossime settimane!

