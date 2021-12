Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni: "Alessandro Basciano è proprio il mio tipo, ma...", la reazione di Soleil Sorge

Gossip TV

Sophie e Soleil a confronto sul nuovo concorrente del Gf Vip.

L'ingresso di Alessandro Basciano al Grande Fratello Vip ha mandato in confusione Sophie Codegoni. A cercare di far ragionare l'ex tronista di Uomini e Donne, impegnata nella Casa con Gianmaria Antinolfi, ci ha pensato inaspettatamente Soleil Sorge.

Sophie Codegoni interessata ad Alessandro Basciano? La confessione di Soleil Sorge

Soleil e Sophie si sono confrontate sul nuovo concorrente del Grande Fratello Vip. L'influencer italo-americana ha ammesso di aver notato una luce diversa negli occhi della modella da quando è arrivato Alessandro e, proprio per questo motivo, ha deciso di darle dei consigli: "Ti conviene cercare di mettere un punto che sia in positivo o in negativo sulla cosa perché così poi hai la libertà di muoverti come preferisci".

Dopo aver ascoltato le parole della Sorge, la Codegoni ha rivelato di non credere che possa nascere qualcosa tra lei e Basciano nella Casa del Gf Vip: "È un bellissimo ragazzo, è proprio il mio tipo, ma non ho nessun interesse. Anche perché non ci parlo". "Ho capito, ma è qui da due giorni" ha prontamente replicato l'influencer.

Soleil ha infatti confessato a Sophie di averla vista molto più presa da Alessandro che da Gianmaria: "Ti ho vista più accesa del suo arrivo più di quando hai conosciuto Gianmaria. Questo è quello che penso". Nascerà qualcosa tra la modella e il nuovo arrivato? E come reagirà l'imprenditore partenopeo? Staremo a vedere.

