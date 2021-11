Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni affronta Alex Belli: "Soleil pensa di essere l'unica qui dentro con personalità, ma..."

Gossip TV

Sophie cerca un confronto con Alex dopo la puntata del Grande Fratello Vip

Nuovi confronti nella Casa del Grande Fratello Vip. Sophie Codegoni, stanca dei comportamenti assunti da Soleil Sorge nei suoi confronti e di alcune dinamiche del gioco, ha deciso di affrontare Alex Belli e chiarire la sua posizione.

Sophie e Alex a confronto su Soleil

Sophie non sopporta più il comportamento di Soleil e ha deciso di parlarne con Alex. "Ho fatto tante cose qui dentro. Quindi non ti permetto di dire che io sono qui dentro grazie a Gianmaria o alle storie fake, anche perché non le ho mai fatte" ha dichiarato l'ex tronista di Uomini e Donne riferendosi alla battuta fatta dall'influencer sulla finzione della relazione con Gianmaria.

"La pazienza dopo un pò finisce. Continua a fare le battutine e ha anche la presunzione di dire che sto rosicando. Io non mi faccio mancare di rispetto. Capisco il game però anche il rispetto e la coerenza ci vogliono. Io sono me stessa. Lei pensa di essere l'unica qui dentro con personalità" ha aggiunto la Codegoni riferendosi alla Sorge e provocando la reazione di Belli "È un suo modo. Sai benissimo che qua nessuno crea niente, le cose nascono [...] Lei ha una personalità molto forte ma anche molto dolce e umana, sotto certi aspetti".

Leggi anche Serena Enaurdu contro Miriana Trevisan

"Lei pensa di essere il mio epicentro. Lei non è la mia ispirazione. Non è una persona a cui ispiro di essere [...] Siamo opposte. Sono sempre stata molto coerente e obiettiva su Sole. Lei ha tantissime cose belle ma ad arrivare a dire che io aspiro ad essere come lei, direi di no, perché io ho proprio un modo diverso di vedere la vita. Se devo prendere ispirazione lo prendo da Carmen da una Katia, non da lei" ha continuato il suo sfogo Sophie. "Io voglio molto bene a lei ma dall’altra parte c’ho te che comunque sei una ragazza che si è appena affacciata al mondo televisivo e secondo me hai le carte in regola per poter giocare e questa esperienza qui ti serve per farti le ossa" ha concluso Alex.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.