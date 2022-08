Gossip TV

L'ex gieffina intervistata da Di Più TV.

L'ex tronista di Uomini e Donne ex inquilina della sesta Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni, è pronta ad una nuova avventura sulla rete ammiraglia Mediaset: Sophie è stata scelta come la nuova Bonas di Avanti un altro, il game show di Paolo Bonolis,che tornerà in onda a partire dal gennaio del 2023.

Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni ad Avanti un altro: "Non sono raccomanda. Mia madre ha pianto per la felicità"

Dopo l'annuncio ufficiale, la Codegoni è stata accusata di essere stata raccomandata da Sonia Bruganelli, la quale, ha voluto specificare che l'ex gieffina ha sostenuto un provino come tutti gli altri, per poi essere stata scelta nel ruolo andando a sostituire Sara Croce.

Intervistata da Di Più TV, l'ex gieffina ha voluto approfondire la questione e ha raccontato come sono andate le cose:

Il provino? L’ho fatto eccome. Circa un mese fa mi hanno chiamato gli autori e ho cercato di fare del mio meglio. Non sono una raccomandata. Sonia Bruganelli mi ha chiamato e mi ha convocato addirittura alle Isole Baleari, l’arcipelago spagnolo in cui stava passando le vacanze.

Su Paolo Bonolis:

Sono davvero fiera di lavorare con un grande come Paolo Bonolis, ho molto da imparare, davvero molto.

L'ex gieffina ha raccontato la reazione della madre Valeria Pasciuti:

Mia madre ha pianto, del resto è sempre stata una ammiratrice di Paolo Bonolis.

Sophie si trasferirà presto a Roma per registrare le puntate del game show, unendo il lavoro e l'amore: andrà a vivere infatti con Alessandro Basciano, l'ex corteggiatore che ha conosciuto e di cui si è innamorata durante l'avventura al Gf Vip:

Vorrà dire che mi trasferirò da Alessandro. Siamo inseparabili, vogliamo diventare una famiglia, abbiamo tanti progetti insieme.

