Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni accusa Andrea Casalino: ''Hai fatto credere di…''

Sophie Codegoni e Andrea Casalino si confrontano nella casa del Grande Fratello Vip.

Sophie Codegoni ha ammesso di non aver avvertito sensazioni positive dopo l’ingresso di Andrea Casalino al Grande Fratello Vip, a sua detta troppo concentrato ad alimentare il proprio personaggio e poco a mostrarsi per ciò che è realmente. La gieffina affronta il modello, accusandolo di aver cercato di creare una coppia con lei, per poi tirare fuori la storia della fidanzata che lo starebbe attendendo a casa, solo perché con lei non vi sono possibilità.

Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni contro Andrea Casalino

La giovane Sophie Codegoni sta facendo un percorso intenso nella casa del Grande Fratello Vip, legando con alcuni inquilini di Cinecittà e mostrandosi molto diffidente nei confronti di altri. Tra questi c’è Andrea Casalino, sul quale la Codegoni ha espresso tutte le sue perplessità nelle ultime settimane, dopo che il modello ha palesato la sua intenzione di conoscerla più intimamente. Il corteggiamento di Casalino ha insospettito Sophie, in lacrime per un ricordo del passato, che ha indagato sul conto del gieffino arrivando a fargli confessare di avere una fidanzata fuori dalla Casa.

Così, la milanese ha avuto la conferma dei suoi sospetti e ha deciso di affrontare di petto la situazione, confrontandosi con il Casalino. “Da fuori l’ho percepita un po’ una par**ulata. Tu ci hai marciato molto sopra sull’ipotetica coppia della Casa, con me poi la mattutina indiretta Raffaella Fico, e mi fa strano che quando hai capito di non avere un riscontro, adesso hai capito di avere una persona fuori”, ha spiegato la Codegoni.

Mentre la gieffina si è mostrata molto sicura di sé e della sua teoria, appoggiata anche da altri inquilini di Cinecittà, Andrea si è affrettato a ribattere: “Io ne ho parlato di questa frequentazione. Dopo un po’ di giorni mi rendo conto che qualcosa manca, e non ho mai marciato sul discorso nostro. A me hanno fatto un’intervista e mi hanno chiesto chi fosse la più carina, ma io non ci ho mai marciato”. Casalino starà dicendo la verità?

