Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni a Manuel Bortuzzo: "Io e te siamo molto simili"

Sophie parla con Manuel del loro rapporto con le relazioni all'interno della Casa del Gf Vip.

Nuove e inaspettate confessioni al Grande Fratello Vip. Sophie Codegoni, Manuel Bortuzzo e Aldo Montano si sono confrontati sulla differenza delle storie d'amore che nascono dentro o fuori la famosa Casa di Cinecittà.

La confessione di Sophie Codegoni

"Noi molte volte ci mettiamo a idealizzare tipi di persone e relazioni" ha confessato Sophie "...e ci lamentiamo di ogni problema. Sicuramente qui dentro hai modo di conoscere bene una persona e a creare una confidenza in poco tempo". Sia l'ex tronista di Uomini e Donne che Manuel sono d’accordo nel pensare che non trascorrere la totalità del proprio tempo con l’altra persona siano gli ingredienti fondamentali per il successo di una storia d'amore.

"In questo io e te siamo molto simili" ha affermato la Codegoni rivolgendosi a Bortuzzo "Molti tuoi atteggiamenti sono esattamente uguali ai miei [...] Per capire se ti manca una persona deve essere lontana". Parole che hanno provocato la reazione di Montano, che non ha perso occasione per dire la sua sull'insicurezza dei due gieffini.

"Siete complicati ragazzi da capire eh, nella vita normale bisogna essere molto più seri…o mi piaci o non mi piaci [...] Se c’è una bella chimica, è un acceleratore stare qui dentro" ha dichiarato Aldo. "Deve essere però una chimica molto forte sennò..." ha concluso Sophie cercando di far comprendere allo sportivo l’indecisione che sia lei che Manuel stanno mettendo nella costruzione delle loro rispettive relazioni nella Casa del Gf Vip.

