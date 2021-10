Grande Fratello Vip: "Sono gelose di me perché vorrebbero Alex Belli" parla Delia Duran

Gossip TV

La moglie di Alex provoca le concorrenti del Grande Fratello Vip.

Delia Duran è tornata a parlare di Alex Belli. Intervistata dal settimanale Nuovo, la moglie dell'attore ha commentato il suo percorso nella Casa del Grande Fratello Vip e lanciato una bella frecciata alle concorrenti della sesta edizione.

La frecciata di Delia Duran alle donne del Gf Vip 6

Alex è sicuramente uno dei protagonisti indiscussi della sesta edizione del Grande Fratello Vip. A commentare il suo percorso nel reality show di Alfonso Signorini e a difenderlo dalle critiche ci ha pensato Delia: "Non sta recitando un ruolo, è esattamente come si vede…Si sta facendo conoscere per quello che è…".

La moglie di Belli ha poi continuato rivelando di voler entrare nella Casa e lanciando una frecciata alle concorrenti del Gf Vip: "Credo che siano loro ad essere gelose di me perchè vorrebbero Alex [...] E’ da più di un mese che non facciamo l’amore, è arrivato il momento di farlo…". Signorini prenderà in considerazione la proposta della Duran?

A proposito invece del rapporto speciale nato nella Casa tra Alex e Soleil Sorge, la Duran sembra avere le idee molto chiare: "Lui si comporta con lei come con i suoi amici più cari…Tra loro c’è un’amicizia speciale…".

