Grande Fratello Vip, Sonia Pattarino: "Con Ivan è finita perché voleva entrare nella Casa da single"

L'ex fidanzata ed ex corteggiatrice di Ivan Gonzalez, l'ex tronista d Uomini e Donne ora concorrente del Gf Vip 4, ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe e, intervista dal settimanale dedicato al dating show, ha espresso la sua opinione sul comportamento dello spagnolo dopo la fine della loro relazione durata sette mesi. Sonia non ha intenzione di restare a guardare in disparte il percorso dell'ex tronista all'interno della casa più spiata d'Italia. L'ex corteggiatrice, dopo aver ascoltato le parole del modello spagnolo e l'assenza di qualsiasi riferimento alla loro relazione, ha deciso di raccontare la sua verità

Gf Vip, Sonia Pattarino: "Ivan mi disse che all'interno di un reality è più probabile andare avanti se si fanno nascere love story"

"Speravo che il duemilaventi iniziasse diversamente e, invece, certe situazioni mi hanno portato a stare ancora male - esordisce così la 32enne sarda a 'Uomini e Donne Magazine' - Sono delusa da una persona che è stata insieme a me fino a qualche mese fa. Pensavo che il nostro fosse stato un amore importante, ma a quanto pare si è rivelato l'opposto. Queste consapevolezze mi sono piovute addosso con l'arrivo di Ivan al Grande Fratello Vip. Dal suo video di presentazione a oggi non mi ha mai citata in riferimento al suo passato. Non ha dato nessuna importanza al nostro rapporto.Mi sento una persona dimenticata, anzi, come se non fossi mai esistita. Inutile dire quanto questo mi svilisca. Non stavo sperando in un ritorno di fiamma, perché la nostra storia è finita mesi fa, ma anche quando finisce un amore dovrebbe restare il rispetto, però tra di noi non è stato cosi."

Una frase di Ivan ha fatto il giro del web: "Non ho mai scelto, ma sono sempre stato scelto". "Questa è una delle tante dichiarazioni che mi hanno ferita - dichiara l'ex corteggiatrice - Ivan è entrato nella casa senza citare minimamente la sua partecipazione a Uomini e Donne in Italia, ma solo a Hombres y Mujeres e a Temptation Island Vip. Non so perché lo abbia fatto, però mi fa capire che né il percorso né io siamo sta ti sufficientemente importanti per lui da meritarci una menzione. Un comportamento simile di fronte a tutta Italia è curioso quando molti di quelli che lo stanno guardando sono gli stessi telespettatori che hanno assistito alla sua scelta".

"Agli occhi degli altri Ivan ha sempre voluto far trasparire che a me diceva di non sentirsi ancora pronto. Se parlassi di come si è comportato nella nostra storia, verrebbe da pensare che lui abbia finto. E sa che le dico? Oggi inizio a pensare che la nostra storia sia finita a settembre all'improvviso, dopo un bellissimo viaggio insieme me in Messico, perché gli era arrivata la proposta di partecipare al Grande Fratello Vip. Ivan sa bene, perché me lo disse, che all'interno di un reality è più probabile andare avanti se si fanno nascere love story. Evidentemente voleva entrare single. Penso che non sappia dare il giusto valore ai sentimenti, ma solo alla carriera e ai guadagni, e tutto questo fa male.[....] mi piacerebbe dirgli cosa penso di lui e far capire a tutti chi è realmente. Quando l'ultima volta, appena lasciati, dissi che avevo chiuso le porte al passato, mentii. Volevo autoconvincermi di essere pronta a lasciare Iván nel passato, ma non era così. La ragione mi diceva di scrivere la parola fine, ma il mio cuore gli lasciava una porta aperta. Oggi quello stesso cuore è ferito, deluso e colmo di rabbia - ha concluso Sonia - Non potrei più tornare con una persona così".

