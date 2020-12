Grande Fratello Vip, Sonia Lorenzini torna all'attacco contro Rosalinda Cannavò: "È gelosa" (VIDEO)

Gossip TV

Sonia è convinta che Rosalinda sia gelosa dei suoi trascorsi con Mario ma anche del rapporto nato al Grande Fratello Vip con Dayane.

La nomination di Rosalinda Cannavò al Grande Fratello Vip non è per niente piaciuta a Sonia Lorenzini che è tornata a criticare il comportamento della giovane attrice insieme a Samantha De Grenet. L'ex tronista di Uomini e Donne è convinta che Adua Del Vesco l'abbia nominata perchè gelosa del suo rapporto con Dayane Mello e dei suoi trascorsi con Mario Ermito.

Sonia Lorenzini parla della nomination ricevuta al Gf Vip da Rosalinda Cannavò

Nonostante sia entrata da poco nella Casa del Grande Fratello Vip, Sonia è riuscita ad instaurare un bel rapporto con Dayane e Rosalinda che, a grande sopresa l'ha nominata durante l'ultima diretta del reality show. Un gesto che ha spiazzato l'influencer che ha accusato la giovane attrice di averla nominata solo ed esclusivamente per gelosia nei confronti della modella brasiliana.

Parlando poi con Samantha, la Lorenzini ha continuato ad analizzare il comportamento assunto dalla Cananvò nei suoi confronti convincendosi del fatto che la nomination sia stata dettata non solo dalla gelosia verso la Mello ma anche verso Mario Ermito. "Non c’è un bel clima in generale, percepisco un po’ di tensione" ha dichiarato l'influencer. "Io ho discusso con Stefania, tu con Rosalinda, Dayane si è allontanata da Rosalinda..." ha affermato la showgirl.

"Ci sono cose che non mi sono chiare, però Rosalinda non l’ho vista dispiaciuta per avermi nominato e anche Dayane me lo ha detto. C'è qualcosa di più, lei non mi ha nominato per il battibecco, non la sento sincera" ha aggiunto Sonia per poi concludere "O è gelosa per il rapporto che ho Dayane, o forse per l'ingresso di Mario e la mia pseudo conoscenza con lui. Dayane non la capisce e per questo sta cercando di indagare, è tremenda". Sarà davvero così?

