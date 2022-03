Grande Fratello Vip, Sonia Lorenzini su Alex Belli e Soleil Sorge: "Il Gf l'hanno fatto loro anche se in negativo"

Gossip TV

L'ex gieffina Sonia commenta il percorso di Alex e Soleil al Grande Fratello Vip.

Soleil Sorge e Alex Belli sono stati tra i protagonisti indiscussi della sesta edizione del Grande Fratello Vip, che si concluderà il prossimo lunedì 14 marzo 2022. A commentare il loro percorso e strategia nella Casa ci ha pensato l'ex gieffina Sonia Lorenzini.

Sonia Lorenzini vuota il sacco sui concorrenti del Gf Vip

Ospite dell'ultima puntata di GF Vip Party, il format web condotto da Giulia Salemi e Gaia Zorzi, Sonia ha rotto il silenzio sui concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. "Il GF quest’anno l’hanno fatto Alex e Soleil anche se in negativo, sono stati bravi a tenere su la trasmissione" ha dichiarato l'ex gieffina senza mezzi termini "All’inizio pensavo che fosse tutto finto, ma poi mi sono ricreduta quando è entrata Delia perché l’ho vista sincera e confusa. Soleil è molto intelligente e ha sempre avuto un quadro chiaro della situazione, anche se si aspettava una scelta diversa da parte di Alex".

Per quanto riguarda i gieffini che l’hanno maggiormente delusa, l'ex concorrente del Gf Vip ha fatto il nome di Katia Ricciarelli: "Mi ha deluso più di tutti Katia Ricciarelli, con una carriera e con un vissuto importante deve dare un esempio diverso, alcuni scivoloni sono stati molto gravi, mi ha deluso anche Nathaly Caldonazzo perché la volevo di più sul pezzo, mi piaceva tantissimo all’inizio con la battutina tagliente ma poi ha perso un po’ di smalto".

Tra i vari argomenti che hanno attirato l'attenzione dei telespettatori c'è sicuramente anche il rapporto tra Jessica Selassié e Barù. "Prima tifavo per la coppia perché Barù mi piaceva, adesso non mi piace più, a una certa o ti smolli o tutta questa tiritera ti fa comodo, Jessica ha sbagliato a correre così dietro a un uomo, lui ci gioca perché ne parlano in puntata, in un confessionale era stato categorico dicendo che non c’erano possibilità tra loro due" ha concluso la Lorenzini.

