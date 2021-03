Gossip TV

Concluso il Grande Fratello Vip, Sonia Lorenzini fa chiarezza sul rapporto con Dayane Mello e nega di aver cercata di separarla da Rosalinda Cannavò.

Il percorso di Sonia Lorenzini nella Casa del Grande Fratello Vip è stato caratterizzato dall’amicizia con Dayane Mello, ma anche dalla rivalità con Rosalinda Cannavò. L’ex tronista di Uomini e Donne ha svelato in che rapporti è oggi con la modella brasiliana, tornando a parlare delle polemiche che l’hanno travolta nel reality show di Canale5 e della simpatia che Mario Ermito ha ammesso di nutrire nei suoi confronti.

GF Vip, Sonia Lorenzini torna a parlare delle Rosmello

Sonia Lorenzini è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip, pronta a dare battaglia per guadagnarsi un posto in Finale. L’ex tronista di Uomini e Donne ha instaurato immediatamente un bel rapporto con Dayane Mello, mettendo in crisi quello già esistente con Rosalinda Cannavò. L’attrice siciliana, infatti, si è sentita messa da parte dall’amica e ha deciso di spedire Sonia in Nomination, decretandone l’eliminazione e alimentando le polemiche a Cinecittà. A distanza di settimane, la Lorenzini è tornata a parlare dell’accaduto ai microfoni di Radio Radio, intervistata da Giada Di Miceli per ‘Non succederà più’.

“Quando in una intervista mi hanno chiesto “Secondo te perché sei uscita?” io come battuta ho detto "Probabilmente mi hanno fatto furi per Adua". Non ho detto che è stata colpa sua, stavo ridendo quando ho fatto questa battuta. Sono stata buttata fuori perché probabilmente mi sono inserita in alcune dinamiche di discussione, di ship magari verso altre preferenze e in quel momento non sono piaciuta io […] C’era chi sosteneva che io allontanassi la coppia Adua-Dayane. Ma in realtà non è così, io spronavo Dayane a chiarire […] Il fatto che Dayane sia amica di Rosalinda non vuol dire che non possa io essere amica sua o viceversa”, ha ammesso Sonia.

Sonia Lorenzini: il rapporto con Mario Ermito dopo il Grande Fratello Vip

Con l’approssimarsi della Finale del Gf Vip, è cresciuta la tensione tra Rosalinda e Dayane, soprattutto quando l’attrice siciliana si è legata ad Andrea Zenga. Mentre la Mello affronta le sfere di Live-Non è la d’Urso, la Lorenzini commenta la coppia che ha fatto tanto discutere: "Di fronte all’amore che nasce non metto becco, per me l’amore è una cosa pura. Io ci credo fondamentalmente che i due si piacciano. Gli auguro ogni bene […]Se poi dovessi fare una scommessa punterei sui Prelemi, li ho visti nascere, ho visto sbocciare l’amore dentro la Casa mentre per l’altra coppia non l’ho vista nascere in prima persona. Per forza di cose sono più affezionata a loro. Secondo me dureranno, si sono trovati, li vedo bene”.

Sonia ha raccontato di essere rimasta particolarmente legata a Dayane, Andrea Zelletta e la fidanzata Natalia Paragoni, e di aver instaurato un rapporto unico con Giacomo Urtis. Chi, invece, proprio non frequenta è Mario Ermito nonostante lui avesse espresso un certo interesse nei suoi confronti. “Mario mi piaceva meno di zero: è un bellissimo e bravissimo ragazzo, ma ha degli aspetti caratteriali che non mi piacevano […] Io pensavo di aver messo le cose in chiaro, di avergli fatto capire che non c’era trippa per gatti”, ha raccontato l’ex gieffina.

