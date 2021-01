Grande Fratello Vip, Sonia Lorenzini: "La verità sul triangolo con Andrea Damante e Giulia De Lellis"

Gossip TV

Dopo i rumors sul presunto tradimento di Andrea Damante con Sonia Lorenzini, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip chiarisce la verità sull'ex di Giulia De Lellis.

Grande esclusa della quinta edizione del Grande Fratello Vip, a causa di una Nomination data per gelosia, Sonia Lorenzini continua a far parlare di sé. La statuaria ex tronista di Uomini e Donne è tornata sul tradimento di Andrea Damante, raccontando di aver parlato personalmente con Giulia De Lellis per dimostrarle di non essere mai stata l'amante del deejay veronese.

Grande Fratello Vip, Sonia Lorenzini vuota il sacco su Andrea Damante e Gulia De Lellis

Sonia Lorenzini ha concluso prima di quanto avrebbe voluto la sua avventura nella Casa del Grande Fratello Vip, complice l’insidiosa Nomination di Rosalinda Cannavò. Sebbene abbia soggiornato per pochi giorni a Cinecittà, l’ex tronista di Uomini e Donne è stata capace di dare vita a diverse dinamiche che hanno riguardato alcuni dei concorrenti più amati della quinta edizione. Dalla querelle con la Cannavò, esplosa dopo le voci sul presunto flirt con Mario Ermito, all’alleanza con Dayane Mello che ha messo in crisi il rapporto consolidato con l’attrice siciliana.

Eliminata dal programma, la Lorenzini è stata ospite di Chi durante una diretta Instagram, dove è tornata a parlare del triangolo amoroso tra lei, Andrea Damante e Giulia De Lellis. La vicenda risale alla prima vera rottura tra i due amatissimi del Trono Classico, quando circolò la voce che fosse proprio la Lorenzini la donna con la quale Damante avesse tradito la sua bella Giulietta. Ora, Sonia ha deciso di mettere un punto alle indiscrezioni sul suo conto e ha raccontato:

Grande Fratello Vip, la verità di Sonia Lorenzini sul tradimento di Andrea Damante

“Io non ho mai ho voluto entrare nei dettagli della questione perché all’epoca ho preferito risolvere con la diretta interessata e perché volli tutelare la persona che stava con me. Io non ho mai visto mezza prova che avvalorasse la tesi finita sulle pagine dei giornali. Una parte di verità c’è, cioè che io avevo presenziato a casa sua dopo una sera in discoteca. C’era Damante con una ragazza che arrivava dalla discoteca con lui. C’erano anche altre persone con noi. Ma non voglio fare nomi, non è affar mio. Io non ho visto un tradimento di Andrea con i miei occhi. Per questo non dissi niente a Giulia. Lei era al GF Vip, uscì tre mesi dopo. “Glielo dico o non glielo dico?”. Ero combattuta, alla fine ho preferito non dire. Ci parlai dopo: lei aveva pensato che fossi io la persona che fosse andata con Andrea, ma non era così. Mi sono impegnata a fornirle una serie di cose che potessero farle vedere certe cose. Noi non ci vedemmo più, poi a distanza di un anno ci siamo viste a un evento: ci siamo appartate e chiarite di nuovo e lei credette alle mie parole”.

Mistero svelato. Sonia e Andrea non sono mai stati amanti, a dispetto delle indiscrezioni circolate per mesi, e lei forse si sente ancora legata all'ex fidanzato Federico Piccinato, come ha svelato nella Casa del Gf Vip. Questa sera, Sonia si sconterà con i concorrenti del reality show di Canale5 per sostenere l'amica Dayane?

