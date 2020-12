Grande Fratello Vip, Sonia Lorenzini in lacrime per il suo ex Federico Piccinato: "Non l'ho ancora dimenticato" (VIDEO)

Gossip TV

Sonia ripensa al suo ex Federico nella Casa del Grande Fratello Vip.

Sonia Lorenzini è una delle concorrenti più chiacchierate della quinta edizione del Grande Fratello Vip. L'ex tronista di Uomini e Donne, che si è sempre mostrata combattiva e solare, si è lasciata andare a un vero e proprio momento di sconforto nella Casa per il suo ex Federico Piccinato.

Sonia Lorenzini ripensa al suo ex Federico, lo sfogo al Gf Vip

La tristezza e la malinconia hanno caratterizzato gli ultimi giorni di Sonia al Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore, infatti, l'ex tronista di Uomini e Donne si è ritrovata a commuoversi ripensando al suo ex Federico. Una storia d’amore iniziata subito dopo la partecipazione di lei al dating show di Canale 5 e la successiva rottura con Emanuele Mauti e finita a giugno di quest’anno.

La fine della sua relazione con Piccinato, però, pare sia ancora una ferita aperta per la Lorenzini che, parlando con Dayane Mello e Andrea Zelletta, ha confessato: "E’ ancora qua. Forse lo sto capendo adesso. Non l’ho ancora dimenticato. Lui per me, con tutto che era una persona che non mi dava, lui era lui. L’amore è bellissimo solo se è corrisposto, altrimenti è una gran fregatura".

Sonia, con la voce rotta dal pianto, ha rivelato la sua più grande paura: "Forse non amerò più così. Se non riuscissi ad aprire il cuore a nessuno? Io pensare di stare con un’altra persona, di toccare la pelle di un’altra persona, di guardarlo negli occhi. Ho paura che questa ferita non guarisce. Io gli vorrò comunque sempre bene, gli auguro il meglio. Non mi interessa di innamorarmi, non ci riesco, non voglio e non permetterò a nessuno di farmi quello che mi ha fatto lui. [...] Sai cosa è la cosa che mi ha fatto più male? Che non mi ha detto in due anni ti amo e non è riuscito a farmi mettere un punto dicendomi non ti amo più".

